重磅快評／酸習被川普反將一軍？ 台灣該擔心被將軍的是自己
陸委會副主委沈有忠解讀川習二會，認為習近平想在台灣問題上取得突破，但顯然沒有達到目的；他又說，川普還在一些地方「反將了習近平一軍」。
他舉了幾個反將一軍的例子，其中就包括川普在晚宴中播放《悲慘世界》歌曲，以及習近平離美後，川普在社群平台上表示「美國永遠不會成為共產主義國家」。
有些中國成語很傳神，「一葉障目」便是。沈有忠看不到川普用超高規格禮遇習近平，台灣問題已經快成邊緣議題，卻看到川普反將了習一軍，這就是典型的一葉障目。但他並不是眼盲，不是被綠色的意識形態遮瞎了眼，而是不拿這些細微末節，玩點見縫插針的把戲，他、整個民進黨，以及所有長年在台獨旗幟下相濡以沫的底層支持者，心態都得崩了。
腦筋不必太好，都可以看懂川習二會已經將G2格局確定下來了，世界已經告別一超，並開啟了雙超時代。就在這樣一個新的時代開啟的時刻，川普究竟有沒有用一些入流或不入流的動作，去將人家一軍，很重要嗎？
先說說「美國永遠不會成為共產主義國家」。這是川普為期中選舉打的廣告裡的一句廣告詞，針對的是他的死敵民主黨，是對民主黨陣營的嘲諷，跟中國沒有半分關係。
廣告使用了川普上個月在拉斯維加斯向支持者發表演話時的音頻：「我們將共同戰勝美國的共產主義、社會主義和馬克思主義」，接著屏幕下方切換川普的影像，再配上一句「美國永遠不會成為共產主義國家」的文字。其意是：民主黨正準備將美國變成共產主義國家，而選擇共和黨才能阻擋這一趨勢。
但沈有忠竹篙鬥菜刀，故意將它扭曲為川普對中國的否定，是在習的背後插上一刀。這不但是對台灣民眾扯謊，更是拿川普當槍使，冒著被川普報復的風險。
至於《悲慘世界》歌劇裡的那兩首曲子拿到國宴上表演，究竟有沒有諷習的意涵？這得問一下川普。沈有忠卻附和了國安人士一些強做解人的說法，認為華府真的在進行一場「符號作戰」。
如果探索一下《悲慘世界》述及的那場1832年在巴黎街頭發生的「六月起義」，就會發現當時發動起義的那一群地下黨人，就自稱「共和派」，並被歷史學家統稱為「共和黨」。由於名稱上的巧合，身為美國共和黨籍的總統，藉著兩支謳歌那場革命的歌曲為自己的政黨增添神聖性，不也顯得十分合理？
更何況，那場起義的旗幟並不是歌劇或十餘年前電影裡的，舉著法國第一共和確立的藍白紅國旗，而是一面象徵反抗的「紅旗」，舉著藍白紅旗的，反而是鎮壓他們的路易菲利普一世的七月王朝軍隊。
眾所周知，紅旗後來成為社會主義甚至是共產主義國家國旗的共同底色；而雨果因被拿破崙三世流放十餘年，也從一位溫和的共和主義者變成了一位激進左翼，後來同情巴黎公社運動的雨果，甚至被稱為社會主義者，即令他事實上並不主張社會主義。
因此囫圇吞棗地將《悲慘世界》的「再一天」與「你可聽見人民在歌唱」表演，認定成川普在嘲諷習近平，在做「符號作戰」，更像是自我內心的鏡像投射，而未必是事實。
台灣最該注意的，不應是隱晦符號下如同薛丁格的貓的那些可有可無的意涵，而是美國從2011年開始轉向亞洲、2018年對中國展開貿易戰、2025年對中課徵最高達245%的關稅，到如今川普卻要打破自艾森豪以來中斷67年的慣例，親自在機場迎接習近平的歷史變化及其意義。這樣劇烈的反差，正是在宣告一個全新的世界已經被打開。
當美中開始習慣於在房間裡交換利益，將全球劃分出各自的勢力範圍，將每一份可以擠出的利潤決定由誰獨享、或共同分食，台灣更該時刻懷疑，自己是否已經被將了一軍！
作者認為沈有忠把川普的廣告文案與國宴表演硬解讀成對習近平的嘲諷，屬於過度延伸與政治投射。這些動作主要是對內美國政治操作，與中國未必直接相關。 文章認為川習二會象徵美中已進入雙超時代，G2格局更加明確。相較於符號層面的解讀，更重要的是美中開始在全球利益分配上重新劃界。 作者提醒台灣不要只盯著川普是否在細節上諷刺習近平，而要警惕美中若進一步交換利益、劃分勢力範圍，台灣可能在新的大國格局中被邊緣化甚至被將軍。
精華 FAQ
作者認為沈有忠把川普的廣告文案與國宴表演硬解讀成對習近平的嘲諷，屬於過度延伸與政治投射。這些動作主要是對內美國政治操作，與中國未必直接相關。
文章認為川習二會象徵美中已進入雙超時代，G2格局更加明確。相較於符號層面的解讀，更重要的是美中開始在全球利益分配上重新劃界。
作者提醒台灣不要只盯著川普是否在細節上諷刺習近平，而要警惕美中若進一步交換利益、劃分勢力範圍，台灣可能在新的大國格局中被邊緣化甚至被將軍。
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