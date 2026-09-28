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陸委會：習擬突破台海議題未如願 陸官媒：台別活成棋子

台灣新聞組／台北28日電
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陸委會副主委沈有忠表示，中國大陸國家主席習近平想在台海議題取得突破，「沒有很順利...
陸委會副主委沈有忠表示，中國大陸國家主席習近平想在台海議題取得突破，「沒有很順利達到」。(記者張鈺琪／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

川習會後，陸委會認為北京想把台灣問題納入美中戰略穩定但未如願，美方也重申對台政策不變；中共官媒則警告台灣別成棋子，國內藍綠再掀論戰。

白宮川習會結束，陸委會副主委沈有忠昨表示，北京試圖進一步把台灣問題框進美中「建設性戰略穩定」，但從峰會結果，中國大陸國家主席習近平想在台海議題取得突破，「沒有很順利達到」。國民黨昨天表示，賴政府面對外交警訊，仍忙著雙標硬拗，從兩岸對話、台美關係，到中華民國歷史，請民進黨停止雙重標準。

中華亞太菁英交流協會27日舉行「習近平訪美後的美中台新局」座談會，沈有忠昨受訪指出，美駐中大使龐德偉提到，美對台政策沒有改變，並表明台灣問題與伊朗問題應分開處理，他認為「這句話有弦外之音」陸委會研判，習近平「大概有想要把伊朗的問題拿來跟台灣的問題做一些交換」，但川普並沒接受。

至於美方是否已向台灣說明川習會內容，外交部次長陳明祺指，目前溝通還在進行中，外交部會持續透過管道了解雙方具體談話內容。

陳明祺表示，中方一直希望推進「反對台獨」等主張，但從川習會後美中雙方公布的事實清單及相關文件來看，這些訴求並未直接得到美國認可，「川普總統這次也完全沒有提到這樣的一個事情」。川普本人還是維持「戰略模糊」，沒有明白點出立場，但從整體脈絡可以了解，「美國對台的政策一直不變」。台美透過各種管道保持溝通，美方也一再向台方確認這一點。

國民黨指出，台灣難道只能把自己鎖在對抗與敵意之中？賴清德不要再迴避朝野對話。立院黨團書記長許宇甄呼籲，賴總統應盡速說明政府掌握的情勢、對美溝通與台海風險評估。

川習會落幕後，環球時報26日發文指出，面對此次會晤，台灣社會應當認真思考：當世界上兩個最重要的大國都在努力為競爭加裝護欄、為分歧保留溝通空間，台灣究竟是繼續挺在台海衝突風險的前沿，還是回到兩岸關係和平發展的正確道路？文章並稱，「台灣最該警惕的，是把自己活成一枚棋子」。

這篇題為「台灣社會要讀懂中美元首這次會晤的歷史意義」的評論文章寫道，中美兩國元首同意進一步豐富中美關係定位內涵，共同構建「基於尊重、公平、對等的中美建設性戰略穩定關係」，雙方達成八點成果共識。文章認為，「建設性」在於把競爭限制在可控範圍，「戰略穩定」則是避免經貿摩擦、科技競爭和地區分歧演變成對抗。

文章提醒，今天的中美關係，早已不是只靠關稅、訂單等就能解開的簡單題，供應鏈、人工智慧、金融、地區安全、全球治理，任何一項都牽動兩國利益，影響世界預期。文章稱，「把競爭推向台海、把台灣推到風險最集中的位置」，才是最值得警惕的事情。

文章並指，「台灣問題，是中美關係最硬的邊界」，從5月北京會晤到9月華盛頓再次會晤，中方圍繞台灣問題的表述前後銜接、層層遞進。中美可合作，也可競爭，但不能以犧牲中國核心利益為代價；可管控分歧，但不能給台獨分裂活動留下曖昧空間。

文章稱，台灣問題不同於其他問題，貿易可以談期限，訂單可以談規模，但「台灣問題關乎中國主權和領土完整，關乎中華民族根本利益，根本沒有討價還價的餘地」。中美關係若要穩定就須慎重、妥善處理台灣問題。

文章指，此次中美元首會晤最值得台灣社會珍視的地方，在於它為大國關係避免失控進一步夯實基礎、築牢框架，也再次印證一個樸素道理，即對話比對抗更有價值，克制比冒險更符合各方利益。

精華 FAQ

  • 陸委會副主委沈有忠認為，北京原本想把台灣問題納入美中「建設性戰略穩定」框架，但從峰會結果看，習近平在台海議題上並未順利取得突破。

  • 外交部與陸委會都指出，美方再度強調對台政策沒有改變，且將台灣問題與其他國際議題分開處理；川普也未直接表態，整體仍維持戰略模糊。

  • 環球時報提醒台灣不要把自己活成棋子，認為應回到兩岸和平發展；國民黨則批評賴政府面對外交警訊仍雙標硬拗，要求盡快說明情勢與風險評估。

川習會 龐德偉 習近平

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