黑白集／淪為菜單 綠還高唱維持「餡」狀

總統府「全社會防衛韌性委員會」成立兩周年，舉辦「全社會防衛韌性國際論壇」，賴清德總統在致詞時宣布成立「世界災害管理聯盟」(WADM)，讓台灣成為跨國防災協作的中樞。（記者張文玠／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 文章認為川習會後美中關係走向穩定，台灣更被排除在核心博弈外，民進黨若仍把維持現狀視為萬靈丹，只會暴露外交與戰略困境。

川習會 後適逢民進黨 40周年黨慶，從黨外到執政，民進黨一路從主張「台灣獨立」，退守至「維持現狀」。外交部長林佳龍寄望「美台共管中國」，但美中正共譜建設性戰略穩定關係；川習會後時空環境大不同，台灣處境更加險峻，賴政府還能天真將維持現狀視為原封不動的戰略答案嗎？

川習會登場前，賴清德 總統大動作組成「世界災害管理聯盟」，喊話讓台灣成為跨國防災協作中樞，貌似台灣不僅進入國際組織，還可管理世界救災。但實際觀察，聯盟創始會員是台灣11個友邦及索馬利蘭，這些友邦天災經驗或許豐富，若要協助全球防災恐力有未逮。遑論川習聯手將撼動世界秩序，美中衝突更將造成全球災難，台灣可能是風暴中心，卻無置喙餘地。

美中峰會的重心是國家利益和世界霸權，外交學者形容，台灣已從棋子變觀眾，連插嘴機會都沒有。習近平反對台獨、川普卡關對台軍售，形勢比人強，美中共管全球遊戲規則；面對霸權秩序約制，台灣更無招架之力。

美國前國務卿布林肯曾說，「不在餐桌上，就在菜單上」。川習會提醒台灣，國際政治沒有永遠的敵人，只有永遠的利益。當美中著眼戰略穩定，賴政府仍自我感覺良好；民進黨高唱維持「餡」狀，其實早已露餡，卻連在餐桌或菜單都不自知，才是最大災難。 （轉載自聯合報）