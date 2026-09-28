黑白集／淪為菜單 綠還高唱維持「餡」狀
文章認為川習會後美中關係走向穩定，台灣更被排除在核心博弈外，民進黨若仍把維持現狀視為萬靈丹，只會暴露外交與戰略困境。
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文章認為川習會後美中關係走向穩定，台灣更被排除在核心博弈外，民進黨若仍把維持現狀視為萬靈丹，只會暴露外交與戰略困境。
川習會後適逢民進黨40周年黨慶，從黨外到執政，民進黨一路從主張「台灣獨立」，退守至「維持現狀」。外交部長林佳龍寄望「美台共管中國」，但美中正共譜建設性戰略穩定關係；川習會後時空環境大不同，台灣處境更加險峻，賴政府還能天真將維持現狀視為原封不動的戰略答案嗎？
川習會登場前，賴清德總統大動作組成「世界災害管理聯盟」，喊話讓台灣成為跨國防災協作中樞，貌似台灣不僅進入國際組織，還可管理世界救災。但實際觀察，聯盟創始會員是台灣11個友邦及索馬利蘭，這些友邦天災經驗或許豐富，若要協助全球防災恐力有未逮。遑論川習聯手將撼動世界秩序，美中衝突更將造成全球災難，台灣可能是風暴中心，卻無置喙餘地。
美中峰會的重心是國家利益和世界霸權，外交學者形容，台灣已從棋子變觀眾，連插嘴機會都沒有。習近平反對台獨、川普卡關對台軍售，形勢比人強，美中共管全球遊戲規則；面對霸權秩序約制，台灣更無招架之力。
美國前國務卿布林肯曾說，「不在餐桌上，就在菜單上」。川習會提醒台灣，國際政治沒有永遠的敵人，只有永遠的利益。當美中著眼戰略穩定，賴政府仍自我感覺良好；民進黨高唱維持「餡」狀，其實早已露餡，卻連在餐桌或菜單都不自知，才是最大災難。 （轉載自聯合報）
作者認為民進黨一路從主張台灣獨立退守到維持現狀，卻仍把這當成不變的戰略答案，顯示在國際情勢變化下過於自我感覺良好。 文章指出，川習會後美中聚焦國家利益與戰略穩定，台灣已從棋子變成幾乎只能旁觀的角色，連插嘴空間都被壓縮，處境更為險峻。 作者認為成立世界災害管理聯盟雖有宣示效果，但創始會員多為友邦與索馬利蘭，對全球災防影響有限；在美中角力下，台灣仍難改成為被動承受風暴的一方。
精華 FAQ
作者認為民進黨一路從主張台灣獨立退守到維持現狀，卻仍把這當成不變的戰略答案，顯示在國際情勢變化下過於自我感覺良好。
文章指出，川習會後美中聚焦國家利益與戰略穩定，台灣已從棋子變成幾乎只能旁觀的角色，連插嘴空間都被壓縮，處境更為險峻。
作者認為成立世界災害管理聯盟雖有宣示效果，但創始會員多為友邦與索馬利蘭，對全球災防影響有限；在美中角力下，台灣仍難改成為被動承受風暴的一方。
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