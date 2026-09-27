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觀察站/川習談二戰同盟史 為共管風險鋪墊？

記者 楊湘鈞
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此次川習會，川普與習近平一唱一和，接續談起80多年前中美並肩抗日戰史。（路透）
此次川習會，川普與習近平一唱一和，接續談起80多年前中美並肩抗日戰史。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

本文批評川習會大談二戰中美同盟卻迴避中華民國，認為這既讓中國大陸強化史觀，也可能被解讀為美國接受中共敘事，進而為台海與西太平洋風險共管埋下伏筆。

美國總統川普24日在白宮與中國大陸國家主席習近平舉行峰會，開幕致詞時熱情回顧「中美」在第二次世界大戰期間並肩作戰歷史；習近平隨後也表示，中美人民曾並肩作戰，抗擊法西斯侵略。

二戰明明是蔣介石委員長領導的中華民國與美、英、法、蘇等國組成的同盟國，對抗日、德、義等組成的軸心國，如今川、習談及這段歷史，不僅雙雙隱避掉「中華民國」，還接力以歷史拼接手段，作為近來美中雙方幾近冷戰對抗後的「破冰錘」，怎不教中華民國政府與人民既慨嘆又尷尬？

美中元首談二戰同時「去中華民國化」，就中共而言，「搶占二戰戰勝國地位與對日抗戰論述主導權」本就是其長年戰略布局，加以台灣方面「藍的沒力、綠的無意」的自我拋棄，如今不僅可在國際上侃侃而談，甚至成為壓制日本右派氣焰乃至軍事擴張的絕佳籌碼。

因而，此次川習會大談中美二戰同盟史，最讓人意外的並不是習談了，而是川普主動先提、甚且還有「作球」給習之意，也難怪有學者解讀為「精心設計的橋段」。畢竟美方的傳統敘事基調，是將二戰中國、太平洋戰區戰史，視為展現美國捍衛民主決心，或凸顯其戰後領導地位。此次川普不僅將「美中」形容為「盟友」、談飛虎隊，甚至還找出了一個連華人都不太熟悉的「gung ho（工合）」哏，可謂誠意十足。

殊不知美國飛虎隊與陸戰隊最光榮的戰史，其敵手都是日本。也難怪，當川習共談二戰同盟歷史曝光，最先感到不安的反而是日本方面。畢竟，去年底日本首相高市早苗在國會眾議院接受質詢時表示，若中共對台使用武力可能構成日本的「存亡危機事態」、暗示日本可能出動自衛隊武力之後，中方就持續批評為「新型軍國主義」，甚至搬出聯合國憲章「敵國條款」阻嚇。

更何況，此次川習會前，高市早苗還搶先一步在聯合國大會場邊與川普舉行短暫峰會，隨即在聯大演說呼籲聯合國刪除將二戰戰敗國列為「敵國」的相關條文。但川普仍與習近平大談二戰美中並肩作戰史，顯然對日方完全「不上心」。

至於台灣，雖然陸委會重申，中共的錯誤敘事無法抹滅中華民國在二戰期間的歷史貢獻，然則，近年執政者自喪二戰戰勝國地位，甚至還配合日本的二戰史觀說是「終戰」，更讓陸委會的聲明顯得蒼白無力。

川習大談二戰史，也凸顯當今國際政治依然是軍事實力說了算。值得台灣警惕的是，川普顯然並不在乎由誰代表二戰時打贏日本的中國，更意味著川普政府可能已接受中共對二戰的史觀與詮釋，進而為攜手「共管」包括台海在內的西太平洋種種風險作鋪墊。

至於台灣人民，面對自喪二戰戰勝國地位、不容人民「疑美」，更奢言「台美共管中國」的政府，看來也只能祈禱，川普只是少數「歷史不及格」的美國總統，期待其接任者能將美國導回正確的「美中並肩作戰史」了。

精華 FAQ

  • 文章認為最大問題在於兩人都避開中華民國，將二戰同盟史敘述成「美中並肩作戰」，等於抹去真正的同盟結構，也讓中共更容易掌握歷史敘事主導權。

  • 因為文中指出，美國飛虎隊與陸戰隊當年的主要敵手是日本，川普卻主動重提這段歷史，等於在外交上放大美中共同抗日的意象，對日本右翼與軍事擴張形成壓力。

  • 作者警告，川普似乎不在乎誰代表當年的中國，可能已接受中共對二戰的詮釋，甚至為美中共管台海與西太平洋風險鋪墊，台灣不應對此掉以輕心。

中華民國 習近平

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