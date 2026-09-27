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新聞眼／中共收編中華民國歷史 是賴清德奉上的禮物

記者 曹鈞皓
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此次川習會，川普與習近平一唱一和，接續談起80多年前中美並肩抗日戰史。（歐新社）
此次川習會，川普與習近平一唱一和，接續談起80多年前中美並肩抗日戰史。（歐新社）

AI摘要

文章摘要整理：

作者批評川習會將二戰抗戰史重新包裝為「中國」敘事，並指賴清德與民進黨淡化中華民國抗戰記憶，等同替中共取得歷史正當性。

這次川習會上最耐人尋味的一幕，不是關稅、也非AI，目光卻投向80多年前的中國抗日戰場。川普與習近平一唱一和，談起80多年前中美並肩抗日；本該由中華民國說得最理直氣壯的一段歷史，如今竟由川習二人共同傳頌。

川普當著習近平的面說，美中在二戰曾是「盟友」，還特別提到飛虎隊與美國飛行員赴中國作戰，最後更以「我們的人民共同贏得那場戰爭」連結今日美「中」合作。川普口中，80多年前和美國結盟抗日的「China」是誰？歷史答案並不模糊。

然80多年後，坐在川普旁邊接受這份歷史致意的，不是中華民國總統，而是中華人民共和國主席。習近平當然會接球。他隨後在國宴上回顧「中國人民和美國人民並肩抗擊日本軍國主義侵略者」，談駝峰航線，也談中國軍民營救美國飛行員。於是，一場原本屬於中華民國的抗戰歷史，在華府外交舞台上，完成了一次巧妙的身分轉換：川普說「中國是盟友」，習近平回答「我們並肩抗日」。

川普未曾說中華人民共和國是當年的抗日盟友，習近平當然也不會提醒他，中華人民共和國1949年才成立，但政治敘事不需要如寫學術論文那般精密。當今天代表「中國」坐在白宮裡的是習近平，川普又說「我們當年是盟友」，北京需要的歷史畫面就已經完成大半。

更尷尬的是，當中共傾心繼承民國歷史時，台北的「中華民國」在哪裡？

抗戰勝利80周年，賴清德反覆使用的是「二戰終戰80周年」。2025年國慶演說，他談「二戰終戰80周年」，談「侵略必敗、團結必勝」，卻沒有以中華民國8年抗戰及戰勝國身分做為敘事核心。賴清德既醉心於日本殖民的過往，處心積慮淡化的中華民國的國家記憶，中共收編民國歷史豈不剛好而已？

於是出現了荒謬的畫面。北京說「中國抗戰」，華府說「中國是盟友」；延續「中華民國」國號至今的台灣，反而倒貼日本、把抗戰勝利美化為「終戰」。如今川普一句「美中是二戰盟友」，幾乎完全讓中共了取得繼承民國歷史的正當性及「中國正統」的合法性。這都拜民進黨長期採取的歷史敘事所賜，而這種史觀選擇，如今正在產生外交效果。不過，這應非一心只把中華民國當個殼的「務實台獨工作者」在乎的事。

80年前中華民國的歷史，如今卻由中共領導人在白宮代為笑納。歷史不會無端留下真空，自己不屑一顧的歷史資產，終究有人接手。中共固然費盡心機，但這份歷史禮物，其實是台灣自己鬆手。川習此番隔空「互相認證」中國抗戰歷史，與其說是中共多高明的一步棋，不如說，那個可以讓習近平走進去的位置，早已有人替他把門打開。

精華 FAQ

  • 作者認為，川普與習近平在白宮談起二戰抗日，讓原本屬於中華民國的抗戰歷史，變成由美中兩位領導人共同敘述，尤其突顯北京成功接住這段歷史話語。

  • 文中指出，川普稱美中是二戰盟友、習近平又回應並肩抗日，形成一種身分轉換；即使未明講中華人民共和國參戰，卻讓北京更像是抗戰歷史的繼承者。

  • 作者批評賴清德常用「二戰終戰80周年」而非「8年抗戰」，淡化中華民國戰勝國敘事，認為這種做法讓台灣自己鬆手，反而替中共爭取到歷史正統。

中共 中華民國 賴清德

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