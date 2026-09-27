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陸委會駁習中美抗日說 藍：民進黨史觀錯亂 打臉賴清德

記者廖士鋒屈彥辰／台北27日電
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陸委會26日回應白宮事實清單提及川習會回顧二戰並肩作戰時，重申真正與美國並肩作戰...
陸委會26日回應白宮事實清單提及川習會回顧二戰並肩作戰時，重申真正與美國並肩作戰的是中華民國，中華民國才是美國二戰期間的堅實盟友。(本報資料照片)

AI摘要

文章摘要整理：

針對川習會提及中美二戰並肩作戰，陸委會強調真正盟友是中華民國；國民黨則批民進黨史觀前後矛盾，藉此質疑賴清德對抗戰歷史的立場。

美國總統川普在川習會提到二戰時中國是美國的盟友，以及「飛虎隊」與中國攜手作戰等，中國國家主席習近平則在晚宴致詞時則呼應「80多年前，中美兩國人民並肩作戰，抗擊日本軍國主義侵略者」。對此陸委會回應，真正與美國並肩作戰的是中華民國。國民黨文傳會主委陳以信表示，陸委會這次雖然講對歷史，但也狠狠打臉賴清德總統。去年對日抗戰勝利80周年，賴清德竟然避談「抗戰勝利」，只談「二戰終戰」，刻意與1949年以前的中華民國史做切割。

陸委會昨天下午以書面回覆記者詢問時，重申中共在二戰期間只注重發展自己，是七分發展、二分應付、一分抗日，真正與美國並肩作戰的是中華民國，中華民國才是美國二戰期間的堅實盟友。

關於川習會遭擔憂會讓二戰「去中華民國化」，外交部政務次長吳志中昨天上午在媒體聯訪時，回應記者表示，真正的歷史正在被中國共產黨逐漸摧毀、逐漸取代，「我們應該感到非常痛心，這是我們要盡力去改善的一件事情」。

陸委會批評，北京當局對二戰的論述完全是扭曲歷史事實。1949年才成立的中華人民共和國，在二戰期間根本不存在。中共扭曲歷史，傳播錯誤史觀，無法抹滅中華民國才是美國二戰期間堅實盟友的歷史事實。

陳以信說，陸委會如今為反駁習近平，民進黨政府才突然想起1945年時與美國並肩作戰的是中華民國。民進黨史觀錯亂，前後論述自相矛盾，更對不起八年抗戰中犧牲的無數中華民國軍民。

陳以信批評，民進黨長期企圖分割1949年前後的中華民國史，需要搞「新兩國論」時，就把1949年前的中華民國推給「中國」。需要對抗北京、爭奪抗戰歷史話語權時，又把1945年的中華民國搬回來。中華民國不是民進黨的政治工具，不能在需要時才認祖歸宗，不需要時就恣意切割毀棄歷史。

陳以信質疑，賴清德既然主張「兩國互不隸屬」，就請賴清德回答：1945年在中國戰區領導抗戰、與美國並肩作戰的中華民國，跟今天賴清德擔任總統的中華民國，到底是不是同一國？如果不是，現在陸委會憑什麼指正習近平？如果是，為什麼賴清德只願紀念「二戰終戰」而不是「對日抗戰」？請問賴清德的「中華民國」到底還是不是當年與美國並肩作戰的那個「中華民國」？

精華 FAQ

  • 陸委會表示，二戰期間真正與美國並肩作戰的是中華民國，不是1949年才成立的中華人民共和國，並批評北京扭曲歷史、散播錯誤史觀，無法抹滅中華民國的盟友地位。

  • 陳以信認為，民進黨平時常將1949年前後的中華民國史切割，必要時又拿1945年的中華民國來反駁北京，前後論述自相矛盾，因此等於打臉賴清德過去對抗戰史的說法。

  • 陳以信質疑，1945年與美國並肩作戰的中華民國，和今天賴清德任內的中華民國是否為同一國；若是，為何只談二戰終戰不談抗戰勝利，若不是，又憑什麼指正習近平。

賴清德 民進黨 川習會

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