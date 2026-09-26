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川習會二戰敘事「去中華民國化」 台外交部政次：非常痛心

記者廖士鋒／台北即時報導
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外交部政次吳志中26日回應川習會涉及二戰相關話題。（記者廖士鋒／攝影）
外交部政次吳志中26日回應川習會涉及二戰相關話題。（記者廖士鋒／攝影）

川習會上，美國總統川普與中國國家主席習近平都提到二戰中美並肩作戰等內容，對於相關情況遭擔憂是二戰「去中華民國化」，外交部政務次長吳志中26日表示，真正的歷史正在被中國共產黨逐漸摧毀、逐漸取代，「我們應該感到非常痛心，這是我們要盡力去改善的一件事情。」

吳志中26日上午出席國策院於台北舉辦的「二次川習會與美中博弈」座談會，會前受訪時，本報記者詢問，川普在活動當中有提到二戰中美並肩作戰，還有飛虎隊、孫中山、「工合」（中國工業合作社），習近平也提到說中美並肩抗擊法西斯，有學者擔心在二戰相關的論述當中已經「去中華民國化」了，對此吳志中表示，「這是中國共產黨一貫的伎倆」。

吳志中說，「中國有一個敘事外交，會把一些內容改變成要講成符合他敘事」。中國這樣替換內容有很多事情，比如說2758號決議案，明明沒有提到台灣，他就偏偏講說決定台灣的問題。吳志中舉例，「武漢肺炎危機，剛開始我們是講武漢肺炎，後來變中國病毒，最後他強調說這不是中國病毒，是covid-19」。

他說，我們可以有日本腦炎、也可以有香港腳、德國麻疹、西班牙流感，但是就是不能有「中國病毒」，「所以中國在這方面敘事外交是走得非常aggressive，其實常常也是所謂的資訊的操縱。」

他提到，中國企圖去取代我們中華民國在二戰時候扮演的角色，「目前這是真的對我們來講是滿辛苦的」，正是因為如此，所以我們不能在任何國際場合退卻，「就算在任何國際場合我們遭受非常大的屈辱、或者是我們不能跟其他一樣正常表態，這就是我們國家比較辛苦的地方。」

吳志中向記者說明，「光從剛才你提的這個問題，我們所學的歷史，真正的歷史正在被中國共產黨逐漸摧毀、逐漸取代，我們應該感到非常痛心，這是我們要盡力去改善的一件事情。」

精華 FAQ

  • 吳志中認為，川習會提及飛虎隊、孫中山與二戰並肩作戰等內容，反映出中國共產黨正試圖改寫歷史敘事，讓中華民國在二戰中的角色被淡化甚至取代。

  • 他指出，中國會透過替換說法來塑造符合自身立場的敘事，例如扭曲2758號決議案或疫情名稱，藉此操縱資訊、改變外界對歷史與現實的理解。

  • 吳志中表示，台灣不能在任何國際場合退卻，即使面對屈辱或無法與他國同等表態，也要持續發聲，努力維護中華民國在歷史與國際上的定位。

川習會 中華民國 習近平

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