川習會二戰敘事「去中華民國化」 台外交部政次：非常痛心

外交部政次吳志中26日回應川習會涉及二戰相關話題。（記者廖士鋒／攝影）

川習會 上，美國總統川普與中國國家主席習近平 都提到二戰中美並肩作戰等內容，對於相關情況遭擔憂是二戰「去中華民國 化」，外交部政務次長吳志中26日表示，真正的歷史正在被中國共產黨逐漸摧毀、逐漸取代，「我們應該感到非常痛心，這是我們要盡力去改善的一件事情。」

吳志中26日上午出席國策院於台北舉辦的「二次川習會與美中博弈」座談會，會前受訪時，本報記者詢問，川普在活動當中有提到二戰中美並肩作戰，還有飛虎隊、孫中山、「工合」（中國工業合作社），習近平也提到說中美並肩抗擊法西斯，有學者擔心在二戰相關的論述當中已經「去中華民國化」了，對此吳志中表示，「這是中國共產黨一貫的伎倆」。

吳志中說，「中國有一個敘事外交，會把一些內容改變成要講成符合他敘事」。中國這樣替換內容有很多事情，比如說2758號決議案，明明沒有提到台灣，他就偏偏講說決定台灣的問題。吳志中舉例，「武漢肺炎危機，剛開始我們是講武漢肺炎，後來變中國病毒，最後他強調說這不是中國病毒，是covid-19」。

他說，我們可以有日本腦炎、也可以有香港腳、德國麻疹、西班牙流感，但是就是不能有「中國病毒」，「所以中國在這方面敘事外交是走得非常aggressive，其實常常也是所謂的資訊的操縱。」

他提到，中國企圖去取代我們中華民國在二戰時候扮演的角色，「目前這是真的對我們來講是滿辛苦的」，正是因為如此，所以我們不能在任何國際場合退卻，「就算在任何國際場合我們遭受非常大的屈辱、或者是我們不能跟其他一樣正常表態，這就是我們國家比較辛苦的地方。」

吳志中向記者說明，「光從剛才你提的這個問題，我們所學的歷史，真正的歷史正在被中國共產黨逐漸摧毀、逐漸取代，我們應該感到非常痛心，這是我們要盡力去改善的一件事情。」