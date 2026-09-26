習籲美反台獨 台外交部政次：我們國家叫中華民國 沒有台獨問題

台灣外交部政務次長吳志中26日說台灣沒有台獨問題，我們的國家叫中華民國，所主權獨立國家的元素我們全都有，「我們幹嘛宣布台獨？」（記者廖士鋒／攝影）

針對中國領導人習近平 在與美國總統川普會談中喊話希望美國「堅持反對台獨」，台灣外交部政務次長吳志中26日指出，台灣沒有台獨問題，我們的國家叫中華民國 ，所主權獨立國家的元素我們全都有，「我們幹嘛宣布台獨？」

吳志中26日上午出席國策院的川習會 研討會，他說，外交部長林佳龍正在忙，應該正在與國安會討論面對川習會的各項的因應措施。截至目前為止，相信應該是「一切都還好」。

他指出，習近平說讓美國再次偉大，還有復興中華民族不會衝突的，類似的話中國曾經講過很多次了，「到最後結果都是中國從來沒拿到好處」，中國在歐巴馬時代說南海足夠大，可以容許美中兩國一起在那邊生存，然後保證不會軍事化南海，其實現在南海被中國軍事化了。10年後他跟拜登講說太平洋夠大，足夠容下美中兩國共同生存。可是中國現在企圖穿越第一島鏈、主宰整個西太平洋。

吳志中接著用5個面向來談「台灣目前這樣的存在為什麼如此重要？」包含半導體的生產能力與市占率；全球AI基礎建設浪潮都需要data center；台灣海峽的自由航行權；台灣的民主是華人世界另外一個選擇；台灣現在所擁有的牽涉到未來到底是美國或者是中國主導世界，這是這些大國非常重要的國家利益。

他稱，以台灣來講，唯一最重要的是我們每天努力，達到「每天都不是攻打台灣的好日子」，這由三個支柱構成，第一個要強化自我的防衛能力；第二是我們周圍時常有各國軍艦通過台灣海峽，讓世界各國強權都在看著；第三個支柱是世界各國支持台灣繼續扮演重要角色，參與國際組織，例如公共衛生議題。

其中，吳志中以荷蘭軍艦過航台海為例稱，荷蘭400年前被鄭成功打敗後「就沒有回來了」，最近又回來了，他跟荷方人士說，This time you are very welcome and please come a more often.（這次非常歡迎你，以後請多來）。

他並說，「我也同意中國也不喜歡打仗，可是中國的主要戰略是希望台灣投降」。所以中國現在就有「敘事外交」，讓世界認為台灣是中國的一部分，這次習近平又到美國表達說不支持台獨。

吳志中強調，台灣沒有台獨問題，「我們的國家叫中華民國，我們是一個主權獨立的國家，所有應該有的、成為一個主權獨立國家的元素我們全都有」，「我們幹嘛宣布台獨？」他說，「我是中華民國外交部次長，我們有總統叫做賴清德，我們有一個外交部長叫林佳龍，我們有一個行政院長叫卓榮泰，幹嘛宣布台獨？」

吳志中說，「我們每一次講，台獨就是把我們推為中國內部問題，各位一定要記得在國際關係上，我們一旦成為中國內部問題，那就是我們的末日，我們就不是中國的內部問題」。他說，我們建立一個現狀，「中國跟台灣是不一樣的」，不管大家怎麼看，台灣就是不一樣，這個客觀一旦被建立出，「就是我們現在最大的優勢」，所以任何人企圖破壞這個「中國跟台灣不一樣」的客觀現狀（status quo），「全世界都會譴責侵略者跟破壞者」。