新聞評論／美中高峰會 儼已成全球權力的新重心

中國大陸國家主席習近平（左）訪美晤川普，中美關係步入新時代。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 川習會聚焦關稅、AI與台灣三大議題，顯示美中已成全球權力核心，雖能暫時降溫衝突，卻難化解結構性競爭與彼此猜疑。

美中在華府召開高峰會之際，也正好是聯合國元首周；對於世人來說，就是現場分割銀幕時刻。一邊是習近平 抵達、在白宮進行歡迎儀式的鏡頭；另一邊則是各國元首排隊，等著上聯合國講台發表演說。那一頭，是行禮如儀、偶爾傳來聯合國「形同虛設」的批評；這一頭，則是全球最有權力的兩位元首會面。孰輕孰重，一目了然。

這次川習會 受到矚目的議題有三：美中關稅戰休兵延長、人工智慧（AI）的管制，以及台灣問題。

貿易休戰，無疑是川習會的首要議題。川普 去年4月發起關稅戰後，北京全面限制7種稀土原料輸出，逼使美國妥協。川習去年10月在釜山達成協議，雙方同意休兵1年。如今協議即將到期，中方原希望把休兵延長至川普任期結束，但美方認為中國並未完全履行稀土解除管制承諾，對大豆的採購也未達承諾數量，不同意在這次高峰會宣布延期。但在中方提出包括投資在內的大經貿協議後，出現峰迴路轉的變化。美財長貝森特宣布，關稅休兵將延長兩個月，以便美國評估能否消除中方投資美國的障礙，再談新的協議。

其次，是人工智慧的爭議。對AI的安全性，美中在5月的川習會已同意開始研究，但雙方未舉行過任何高階會晤。其間，發生了AI逃逸出沙盒，構成安全威脅事件，全球皆呼籲建立AI對話機制。直到這次川習會前會，貝森特才宣布同意建立「美中AI對話」機制，針對人工智慧的共同目標、風險及國家安全事件建立通報熱線。

但在AI競爭上，美國仍不願放棄既有的領先優勢。川普直言，「誰在人工智慧領域獲勝，誰就贏了」，所以仍然對中實施嚴格的AI出口管制，以防止它後來居上。美中對於人工智慧安全的定義不同，對嚴密控制資訊和言論的北京而言，人工智慧威脅的是中共的執政，而非對全人類，這與美方的基本態度不同。

至於台灣問題，則是中共「紅線中的紅線」、「核心中的核心」。一度外傳習近平將要求川普遵守「817公報」，停止對台軍售，並以協助解決美伊戰爭僵局作為交換條件。此說曝光後，迫使川普難以對中方屈服。至於他延遲宣布的140億美元對台軍售，為顧慮年底還有兩次川習會面，則可能以拆分金額的方式處理。川普自認，延緩軍售，已換得今年中共軍機滋擾台海的頻率大減。這次高峰會，也將重新建立雙邊軍事聯繫機制，以預防衝突。

中美之間猜疑根深柢固，加上結構性的競爭關係，使得兩國在重大問題上不容易取得真正的進展。包括在應對跨國界的共同威脅上，例如失控的人工智慧或氣候變遷等，兩國很難進行有效的合作。尤其川習兩人都固執於現實主義，只要有利於自己國家及本身的政治地位，對他國利益可置之不顧，無事不可以交易。這是兩人受到詬病之處。

但這也是現實世界的無奈。全球各國，包括台灣在內，對川習的各種批評和責難，多半只是在發洩自己的情緒。我們身處的時代，並不是由超越國家的多邊國際機構在主導，也不是根據法律或規則來運作，而是取決於大國的強權和強人之交易。如習近平在歡迎晚宴所言，面對當今世界之變，中美兩大國肩負著促進人類發展進步的歷史重任。儘管中美合作不可能解決所有問題，但沒有兩國合作，世界上很多問題都難以解決。

世界局勢正處於一個充滿變數的時刻，中美關係也步入一個新時代。大勢如此，只能冷靜因應，尤其是整日高喊抗中保台的民進黨政府。