新聞眼／川習各取所需 台灣還剩多少空間

中國大陸國家主席習近平（左）訪問美國，若美中關係走向穩定，台灣應思考還剩多少談判空間。（歐新社）

AI摘要 文章摘要整理： 川習會以維持穩定與交換利益為主，美中延長貿易休戰，但台灣軍售、對台政策與北京施壓，仍讓台灣面臨被納入交易的風險。

時隔11年，中國大陸國家主席習近平 到美國訪問，美方給足中方面子，川普 親自到機場迎接習近平，還安排罕見超高規格的歡迎儀式。川習會 其實就是各取所需，美國有期中選舉，加上與伊朗戰爭結束不了；中國大陸則要美方確保對台政策不要偏離。在這兩大主軸之外，包括AI、經貿等議題相形之下都顯得次要了。

川普親自到機場迎接習近平，是罕見的安排，反映川普希望這次峰會成功，願意先營造良好氣氛。台灣關心的當然是台方的利益是否會被犧牲，日本也同樣高度關切，因此日本首相高市早苗趕在川習會前與川普見上一面，顯示日方對局勢的焦慮。

中國已經把台灣問題的政治邊界說得很清楚，手上又握有稀土與關鍵礦產等可以讓美國感受到壓力的籌碼。當北京手上也有牌時，川普要動用關稅與極限施壓的成本自然提高，何況川普又急於讓伊朗戰爭結束，這都讓這位習慣用極限施壓談判的總統必須重新計算代價。

到目前為止，美中已經有一項具體安排，就是11月10日到期的釜山協議延長到明年1月10日，代表美中貿易休戰至少再延長兩個月。這未必代表雙方已經解決歧見，但至少說明在川習會這個節骨眼上，雙方都希望避免貿易與關稅衝突再次升高，以免破壞會談氣氛。

台灣當然最在意美中怎麼談台灣問題。根據路透報導，中國大陸將援引1982年簽署的817公報，要求美方停止對台軍售。這並非北京第一次提出這項要求，但這一次的敏感性在於，川普今年5月訪問中國時已經公開表示與習近平談到對台軍售。北京如果把軍售放進這次川習會談判桌，值得台灣警戒的，就是美國會不會把台灣安全議題變成利益交換的籌碼。

現實的壓力已經擺在眼前。美國目前仍有1筆140億美元對台軍售案尚未獲准，路透近日報導這筆軍售仍未獲批准；另外，台灣7年前採購的66架F-16 Block 70，首兩架8月21日抵達夏威夷後，至今仍未飛抵台灣。對台灣而言，確實是不能假裝不存在的警訊。

北京目前似乎在創造一個戰略空間：一方面宣傳美國被戰爭拖累，無力同時支撐多個地區；另一方面則強調不要以陣營對抗處理國際問題。

同時間，中國海警與科研船在台灣周邊活動增加，反映北京正在把對台壓力從單純軍事層面擴大到海洋執法、科研與地緣空間。

美國會不會因鞭長莫及，放下對亞太布局，把重心移回自家後院？這將是台灣需要觀察的重中之重。川普面對期中選舉、油價與伊朗戰事壓力，比習近平更需要一場可以對國內交代的「勝利」。若隨著美中關係走向交易式穩定，台灣在其中究竟還剩多少談判空間？這可不是外交部長林佳龍說一句「台美共管中國」壯膽就可以扭轉的。