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鄭麗文籲賴清德恢復兩岸溝通 強調台灣不必美中二選一

台灣新聞組／台北26日電
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美國總統川普與中國大陸國家主席習近平二度會面，國民黨主席鄭麗文（圖）提醒賴政府，...
美國總統川普與中國大陸國家主席習近平二度會面，國民黨主席鄭麗文（圖）提醒賴政府，兩岸之間更應積極尋求恢復溝通。（本報資料照片）

AI摘要

文章摘要整理：

鄭麗文借川習會強調，美中能談判台灣更應恢復兩岸溝通，台灣須以自身安全與利益為核心，避免在國際競爭中被動選邊。

美國總統川普與中國大陸國家主席習近平五個月內二度會面。國民黨主席鄭麗文表示，川習再次坐上談判桌，反映美中即使存在激烈的經貿、科技與地緣戰略競爭，雙方仍然必須保持對話、管理分歧、避免衝突。這對台灣最大的提醒就是，當華府與北京都在為自身利益尋找新的平衡，台灣更要掌握自己的方向，為自身爭取最大的安全與利益。

鄭麗文指出，這次川習會從關稅、稀土、人工智慧、伊朗到台灣問題，都涉及雙方重要的利益與戰略考量。美國國務卿魯比歐日前也公開表示，對外軍售必須同時考量美軍全球需求、武器庫存及國防工業產能。這些訊號再次提醒，面對快速變化的國際局勢，台灣更需要從自身利益出發，建立長期、穩定而務實的戰略。

鄭麗文表示，國民黨支持台灣強化自我防衛，也支持與美國深化互利的安全與經貿合作。真正成熟的戰略，必須兼具防衛能力、經濟實力、對話空間與降低戰爭風險的能力，讓台灣不僅有保護自己的力量，也有維護和平、創造繁榮的能力。

鄭麗文表示，尤其值得賴政府深思的是，美中雙方領導人可以在五個月內兩度會面，可以在激烈競爭中保持溝通，也可以為各自利益進行協商；兩岸之間更應積極尋求恢復溝通、降低風險。和平需要領導者主動創造條件，透過對話、溝通與互信，持續降低衝突風險。

鄭麗文再次強調，台灣不需要在「親美」與「親中」之間二選一。當華府與北京都在為自身爭取最大的戰略利益，台灣也必須把自己的安全與利益放在最重要的位置。強化國防與降低敵意並不矛盾，提升嚇阻與建立對話更可以同時進行。台灣更應在大國競爭中走出自己的道路，以自身利益為核心，守護安全、民主、繁榮與和平。

鄭麗文呼籲賴清德總統，面對川習會後快速變動的國際情勢，應向民眾完整說明政府對美中關係及兩岸情勢的最新研判，更應主動提出降低台海風險、恢復兩岸溝通的具體方案。既然川普與習近平都能為各自國家利益坐下來談，賴清德更應以台灣人民的安全與利益為念，設法打開兩岸對話的大門，為台灣爭取和平、降低戰爭風險。

此外，習近平在川習會上要求美方「堅持反對台獨」及「慎重處理台灣問題」。台方外交部表示，中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬，台灣主權屬於台灣全體人民，中共政權無權代表台灣人民，台灣未來只能由台灣人民以民主方式決定。在野黨則說，美中關係走向戰略穩定，台灣要避免陷入外交邊緣化。

台中市長盧秀燕說，軍購預算已經花了，武器要能夠到位，否則錢繳了，武器不能到位，會影響台灣安全。

國民黨立委李彥秀表示，國安單位只不斷重申「事前沙盤推演」，大國落子定局，台灣還在沙盤推演。在美中新共識餐桌上，台灣不在席上，也摸不清菜單。

精華 FAQ

  • 她呼籲賴清德政府向民眾完整說明美中與兩岸情勢，並提出降低台海風險、恢復兩岸溝通的具體方案，透過對話與互信減少衝突可能。

  • 她認為台灣不需要在親美與親中之間二選一，應把自身安全與利益放在最重要位置，兼顧國防、經濟實力、對話空間與和平穩定。

  • 內文提到外交部強調台灣主權屬於台灣人民、國民黨人士提醒避免外交邊緣化，盧秀燕關切軍購到位，李彥秀則批評台灣在美中新共識中不在席上。

鄭麗文 賴清德 習近平

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