為難台商？兩岸中秋包機掛零 陸委會：交通選擇很多

中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮在記者會上表示，民進黨聲稱開放包機點，但是申請條件非常苛刻，應盡快取消兩岸航空運輸不合理限制。（記者陳宥菘／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 陸委會表示，中秋包機未見申請並非為難台商，而是當前交通選擇多、包機成本效益低；東航申請案也因不符節慶時程規定遭駁回。

兩岸中秋 包機掛零。陸委會昨天表示，現在交通發達，交通選擇很多，不一定需要透過包機返台，這也是沒有包機申請的原因，政府對於包機事宜態度開放，不可能去為難台商。

中央社報導，中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨天上午在例行記者會上表示，民進黨 聲稱開放包機點，但是申請條件非常苛刻，民眾和業者是「看得到，摸不著、更吃不到」，應該正視需求，盡快取消兩岸航空運輸不合理限制。

陸委會昨天下午召開例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持。梁文傑表示，包機概念源於過往應急需求，出於運力不夠、買不到機票等原因；這幾年對岸高鐵非常發達，國內線航班也是爆炸式成長，當地台商不一定需要透過包機返台，也可以先搭乘國內線轉飛到可直飛回台灣的城市。

他認為，特別去組織一個包機反而是「成本大於效益」，一方面是「揪人」不容易；另一方面是搭乘包機的時間被限制住，有些人反倒認為「不如透過轉機回台灣」，推估交通便利、交通選擇多等原因是沒有人申請包機的原因。

中國大陸東方航空先前申請8月21日西安往返桃園包機被駁回，原因在於飛航日期不在得申請包機的節慶期間規範內。台媒質疑，兩岸當初因防疫大規模斷航，如今至少也該開扇窗讓台商可以返台過節。

梁文傑重申，根據相關規定，包機時間必須是落在節慶前、後七天，東航那時申請的飛行時間距離中秋節太遠，所以未能獲准。政府對於包機事宜態度開放，不可能去為難台商。

另外，山東地區台商代表日前拜訪海基會與海基會董事長蘇嘉全、副董事長羅文嘉會晤。雙方也對於濟南航點申請明年春節包機、航班規畫交換意見。海基會表達將轉呈給民航局、陸委會協調。