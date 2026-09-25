「沒事不要去」台公務員赴陸遭盤查增4案 軍醫院護士也查

陸委會副主委梁文傑表示，公務員如在大陸遭盤查或脅迫，返台之後一定要依照規定如實通報。（記者張鈺琪／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 陸委會指出，7、8月又有5名公務人員赴陸遭盤查，甚至連曾任軍醫院護士都被詢問院內細節；同時，內政部公開赴陸資訊也引發政治標籤與寒蟬效應爭議。

陸委會副主委梁文傑24日宣布，近期再接獲4起、共5名公務人員赴陸遭盤查案例，其中一名曾任軍醫院護士，被詢問軍醫院院長、護理長及看診軍人等資料。梁文傑重申，「公務人員真的沒事不要去（大陸）」。

本報系聯合報報導，陸委會24日下午舉行例行記者會，由梁文傑主持。梁文傑表示，近期接獲的4起新增案例發生於今年7、8月，涉及刑事局員警、財政部 稅務機關公務員，以及衛福部所屬醫院護理人員。

第一起案例是刑事局兩名員警，今年7月赴哈爾濱等地觀光，連續3天在晚間休息時間，遭中共人員到下榻處盤問；梁文傑說，盤問重點包括「對兩岸統一、警察工作、政治立場及台獨的看法」。

第二起案例是一名財政部稅務機關公務員，今年7月赴北京、天津等地旅遊期間遭到盤查；第三起同樣涉及財政部稅務機關公務員，該名公務員今年8月赴西藏、四川旅遊，遭國安人員盤查。

第四起則是一名衛福部所屬醫院護理人員，今年8月赴西藏旅遊時遭公安人員盤查。梁文傑指，「盤查的理由是因為曾任職軍醫院」方詢問內容包括各軍醫院的分院、病房、院長的地址、護理長的姓名、軍階，及看診軍人和醫師的階級。

梁文傑強調，「這是第一次連曾經當過軍醫院護士的都會被盤查。」這個案例比較特別；至於盤查該名護理人員可能的用意，梁文傑回應，「顯然是想要了解台灣的軍醫院運作的狀況。」

至於公務員如遭盤查或脅迫，梁文傑稱，返台之後一定要依照規定如實通報，他說，「至少可以免除自己以後可能會碰到的責任問題」。

此外，據台北中國時報報導，內政部「宗教等團體赴中國交流資訊公開專區」網站將公職人員與人民團體赴大陸的相關資訊，全部公開上網，在野立委擔憂，公開點名可能使當事人承受政治標籤及輿論壓力，產生寒蟬效應。對此內政部回應稱，相關資訊的揭露不具強制性，並無違反個資法問題。

國民黨立院黨團書記長許宇甄批評，政府一方面鼓勵人民主動登錄，一方面又將資訊公開上網，質疑是否為「釣魚執法」，甚至建立「抹紅奧步資料庫」。她也擔憂，在兩岸議題高度政治化下，公開點名赴陸團體與個人，可能使當事人承受政治標籤及輿論壓力，產生寒蟬效應；尤其人民基於信任向政府提供資料，政府更不應將安全協助變成「政治清冊」。

民眾黨立院黨團幹事長洪毓祥指出，內政部應說明登錄的法源依據、對外公開的必要性，以及提前揭露行程是否反而增加安全、騷擾或標籤化風險。