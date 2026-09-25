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川普放低姿態迎接習近平 共和黨盟友也不安

川普親自導覽總統星光大道 拜登變自動簽名筆 習近平笑了

新聞眼／川習二會登場…美中博弈 台灣要面子還是裡子

記者 陳熙文
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在美中關係變動的時刻，台灣想要台灣利益與美國利益保持重疊，應看懂川普商人思維和交...
在美中關係變動的時刻，台灣想要台灣利益與美國利益保持重疊，應看懂川普商人思維和交易環境。圖為美國總統川普（左）24日與中國大陸國家主席習近平一同參觀白宮南草坪。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

川習二會展現美中一邊競爭一邊求穩的局面，台灣若想維持美台利益重疊，應調整對川普政府的期待，避免用過去思維操作對美關係。

今年度川習二會登場，中國大陸國家主席習近平在抵達美國後說，要在5月會面的基礎上，「不斷豐富中美建設性戰略穩定關係內涵」；美國總統川普會前唯一透題只有「伊朗」。在美中關係變動的時刻，台灣自詡為美國盟友，要台灣利益與美國利益保持重疊，就應看懂川普現在的商人思維和交易環境。

川普是首位將願意與北京討論對台軍售宣之於口的美國總統，儘管他事後收斂，美國國務卿魯比歐也說新一波對台軍售仍在評估中。從年初到現在，美中元首和高層官員互動不斷的同時，對台軍售消息靜悄悄，是不爭的事實。

川普政府有與中國大陸維持穩定關係的強烈需求，也受到中東戰事對軍事庫存的實質影響，如要滿足北京期待，全面停止對台軍售，機率並不大；這無疑要感謝美中競爭格局已然成形，美國國會反中熱度不減，撐起挺台力道。

川普政府既想對中建立穩定的大國關係，也想鞏固第一島鏈，且不公然得罪美國國會；對川普政府來說，大國關係是要穩定的，對台軍售的生意也是要做的。

面臨此情況，台灣能做的就是保持清醒、看清大勢，不能再用拜登政府時期的思維看待美國政策，尤其不能扯後腿。當川普政府軍售台灣，也許想要看到的不是敲鑼打鼓的大內宣、強調台美連線共同抗中，而是更務實的心照不宣。

作為朋友，台灣不該為朋友製造困擾，軍事歸軍事、政治歸政治，有機會讓軍購回歸過去常態化發展。

民進黨政府過去幾年，經常利用美國友台政策來穩定內政、累積政治能量，然而當美中關係明顯回溫，從清楚的競爭對立搖擺回「接觸外交」，或許台灣也該好好思考：究竟要面子，還是裡子？

精華 FAQ

  • 文章指出，美中在競爭格局未變下，開始重新追求穩定的大國互動；習近平強調建設性戰略穩定關係，川普則聚焦其他議題，顯示雙方都想降溫但仍保留博弈空間。

  • 因為川普政府既需要和中國維持穩定關係，也要顧及第一島鏈與美國國會的反中壓力，加上中東戰事影響軍備庫存，因此即使對中釋出善意，全面停掉對台軍售的機率仍不高。

  • 作者認為台灣應保持清醒，不能再用拜登時期的思維看美國政策，也不宜過度宣傳台美聯手抗中；在軍售與外交上更應低調務實，避免替美方製造困擾。

習近平 伊朗 軍售

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