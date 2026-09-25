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聯合國大會發言力挺台灣 賴清德總統謝巴拉圭等3友邦

記者周佑政張曼蘋／台北25日電
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賴清德總統在臉書發文，感謝友邦巴拉圭等與民主夥伴，在聯合國大會發言力挺台灣。（中...
賴清德總統在臉書發文，感謝友邦巴拉圭等與民主夥伴，在聯合國大會發言力挺台灣。（中央社）

AI摘要

文章摘要整理：

賴清德感謝巴拉圭、帛琉、史瓦帝尼等友邦及多國民主夥伴在聯大力挺台灣，強調面對威權擴張，民主國家團結是守護和平的唯一解答。

賴清德總統昨在臉書發文，感謝友邦巴拉圭等與民主夥伴，在聯合國大會發言力挺台灣。他說，「威權主義的擴張是全球性的威脅」，民主國家的團結是唯一解答；台灣有能力，也應該更有意義地參與國際事務，為國際社會作出更多貢獻。

賴總統表示，今年聯合國大會期間，他要特別感謝巴拉圭共和國、帛琉共和國、史瓦帝尼王國的三國領袖，在聯大為台灣發聲；此外，也看到歐盟以及澳洲、法國、德國、日本、紐西蘭、波蘭、韓國、英國等理念相近的民主夥伴，透過聯合聲明重申台海和平穩定的重要性，鼓勵透過對話解決分歧，並堅決反對任何單方面改變台海現狀的企圖。

賴總統說，這些聲音傳遞了一個無比清晰的訊息：威權主義的擴張是全球性的威脅，而民主國家的團結，則是守護和平與繁榮唯一的解答。

賴總統表示，台灣身為全球民主鏈與供應鏈上的關鍵一環，很清楚自己的責任。面對日益嚴峻的威權擴張挑戰，台灣不會退縮，更不會孤單。「我們不僅是守護自由民主的前線，更是國際社會中成熟、負責任且值得信賴的良善力量。」

另外，賴總統日前宣布成立「世界災害管理聯盟」（WADM）。內政部昨表示，參與者分為會員國、觀察員與夥伴；美國目前有夏威夷等地方政府以觀察員身分參與；日本的熊本和福岡等地方政府，也作為觀察員參與。

精華 FAQ

  • 賴清德特別感謝巴拉圭共和國、帛琉共和國、史瓦帝尼王國3個友邦領袖，於今年聯合國大會期間替台灣發聲，展現對台灣的支持與友誼。

  • 除了友邦外，歐盟以及澳洲、法國、德國、日本、紐西蘭、波蘭、韓國、英國等理念相近的民主夥伴，也以聯合聲明重申台海和平穩定的重要性。

  • 賴清德表示，台灣是全球民主鏈與供應鏈的關鍵一環，面對威權擴張不會退縮，並認為台灣應更有意義參與國際事務，成為可信賴的良善力量。

聯合國 賴清德 波蘭

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