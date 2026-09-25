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川習二會登場 藍：台恐淪籌碼 綠：美台是盟友

台灣新聞組／台北25日電
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川習會登場，藍委擔憂台灣已成美中交涉籌碼。（路透）
川習會登場，藍委擔憂台灣已成美中交涉籌碼。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

川習會引發台灣是否被當成美中談判籌碼的爭論，但學者認為台美半導體、AI合作與軍售大方向不致改變，真正值得關注的是地緣政治風險與全球經濟影響。

川習會登場，藍委指出，台灣已成美中交涉籌碼，台灣當然應該緊張。台經院院長張建一表示，川習會不會改變台美合作大方向，尤其半導體及人工智慧（AI）合作仍將持續，美中AI競爭格局也不會因此逆轉；在中東局勢，若能透過川習會來降低風險，反而能影響全球經濟。

張建一昨天說，此次美國總統川普高規格接待習近平，但從過往經驗來看，川普政策仍具有高度變動性，因此不宜因單次會面，就解讀美中關係或美國對台政策將出現根本轉折。

張建一指，此次川習會更值得觀察的是俄烏戰爭及中東局勢，美中若能透過領袖會談降低部分地緣政治風險，對全球經濟反而可能帶來較直接影響；近期中東情勢升溫，荷莫茲海峽及曼德海峽航運均受到干擾，使國際能源供應風險居高不下，在兩大重要航道均面臨風險下，油價短期要明顯回落並不容易，也提高物價降溫難度。

針對台灣議題，張建一表示，川習會不會改變台美在半導體、AI等領域的合作方向，美方長期仍清楚台灣在科技供應鏈的重要性，對台軍售凍結應屬暫時現象，川習會結束後，台美軍售及AI合作仍可能回到原有軌道；尤其美中AI競爭持續升溫，美國要求盟友在關鍵科技供應鏈上的立場也將更加明確，大勢不會因為一次川習會而改變。

國民黨立委李彥秀說，從川普親赴現場接機來看，川習二會獲得重要進展的機會頗大，台灣必須要避免從上餐桌變成上菜單。

國民黨立委賴士葆以軍售批准延宕為例，他說，沒等習近平開口，川普已經讓步，這顯示台灣成為川普對陸交涉的籌碼，國安團隊及台灣民眾當然緊張。

民進黨團書記長范雲表示，美日韓三國外長會前公開表達支持台灣，顯示中國軍事威脅是亞太唯一的不安因素，並非如同藍委所稱「上菜單」。此外，美國共和黨與民主黨向來支持台灣與台海和平，這一直都是美台共同利益，台美是長期盟友。

美國國務卿魯比歐在川習會前稱對台軍售仍在評估。民進黨立委陳冠廷表示，魯比歐的談話並非針對台灣，台灣而言，不能只是等待軍售，也須同步加快不對稱戰力、國防自主以及台美共同生產、供應鏈合作。

國民黨立委馬文君表示，對美軍購不是繳交保護費，魯比歐的說法，再次提醒台灣一項長期存在的現實，也就是美國是否出售武器、何時交付，優先考量的仍是自身國防需求與國家利益；因此，美國對台軍售出現延誤並不令人意外，台灣更應該關注的是，武器採購回來後，究竟能掌握多少訓練、維保，甚至實際運用的自主權。

民眾黨團總召陳清龍指出，今年軍購特別條例審查時，美方曾多次表示第二批對台軍購沒有問題，並要求放入特別條例，盼美方真正把台灣當成民主夥伴，而不是談判桌上的籌碼。

陳清龍表示，面對川習會各種可能情境，國安單位應做最壞的打算、最好的準備，完整掌握情勢、預擬因應方案，包含確保對台軍售不會因而延宕，並即時向民眾說明。

精華 FAQ

  • 藍營立委指出，川普與習近平會面若取得進展，台灣可能被納入美中交涉內容，甚至成為談判籌碼，因此國安與民眾都應提高警覺，避免台灣從主角變成被交易的對象。

  • 台經院院長張建一認為，川習會不會改變台美在半導體、AI等領域的合作方向，美中AI競爭也不會逆轉；軍售延宕可能只是暫時現象，後續仍有機會回到原有軌道。

  • 綠營強調美日韓公開挺台，顯示台海和平是共同利益，台美是長期盟友；民眾黨則呼籲國安單位做最壞打算、最好準備，確保軍售不因川習會延宕並即時對外說明。

習近平 川普 川習會

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