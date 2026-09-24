美中交鋒「台從棋手變觀眾」 盧秀燕籲開國安會議

台中市長盧秀燕表示，多次呼籲中央政府針對川習會召開國安會議，但到目前為止，中央還是安靜了一點。（記者陳敬丰／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 川習會前夕，台灣議題成為外界關注焦點，學者評估美中將談台海、AI與經貿，盧秀燕與藍營要求政府提高警覺並召開國安會議。

對於「川習會 」登場，政治大學外交系教授黃奎博說，台灣、南海、高科技競爭是陸方首要議題，美方可能還會想談稀土 、伊朗和俄烏；從台灣角度出發，過去還能自稱是棋手，現在應該是觀眾。台大政治系教授張登及說，從美中的代表團規模，到討論話題的廣泛及深入程度、會後是否發布聯合聲明，都是觀察指標；元首會談比較重要的議題如AI管控、經貿以及台海。

台中市長盧秀燕 昨說，「川習會」影響全世界，必須做高度準備，日本首相高市早苗都先一步赴美，台灣也要預作準備，她再次呼籲中央召開國安會議，到目前為止「政府還是安靜了一點」。

張登及說，中方固然想追求第四公報，但可能性太低；退而求其次就是聯合聲明，可能包涵經貿、AI的安全管控、貿易戰停火，接著就是看台海形勢的表態是否行諸文字。舉例來說，聯合聲明中會不會有美方不支持台灣獨立，不支持片面改變現狀，甚至是美方支持所謂的和平統一，或是針對軍售的任何說法，所有的選項盤點一輪，最大的問題就是美國總統川普的不確定性。

黃奎博表示，中共預期希望美國把對台政策講清楚，但美國到底會怎麼回就不知道了；從現有訊息來看，川普不至於在台灣議題上做出過度巨大的讓步、甚至改變一中政策內涵，這麼做代表北京要讓很大一步。

從台灣的角度出發，黃奎博說，川普大概覺得，台灣是一個造成困擾或決策過程會產生雜音的地方；現在來看，已經不知道台灣還能做什麼了。

張登及說，從美中的近日動作來看，建設性的戰略穩定關係應該會再次被相互肯定，如果沒有，對中方來說就是扣分，習近平在五中全會之前，容許不了這種失分。黃奎博則說，美中除了朝向戰略穩定，更可以被視為是「可管理的戰略競爭」。

據報導，中國國家主席習近平可能要求川普停止對台軍售，藍營呼籲賴清德總統立即召開國安高層會議。盧秀燕昨說，「我們不能對川習會沉默以對、不能漠視，要做高度準備，寧願有備無患。」

行政院長卓榮泰表示，相信美方對台灣過去所做承諾，以及基於維護區域和平、穩定與安全的各項努力，雙方都會共同達成，「對未來的國際關係、台美關係，我們應深具信心」。

國民黨文傳會主委陳以信指出，川習會若將軍售納美中協商甚至利益交換，就牴觸1982年雷根政府6項保證；事情嚴重到軍售將被端上美中談判桌，外交部與國安會還粉飾太平。他呼籲賴總統立即召開國安高層會議，全面掌握川習會涉及台灣的議題，並向國人說明。

據報導，北京努力加大對台影響力，與國民黨主席鄭麗文的合作是施力點之一。陳以信駁斥，國民黨的路線從來不是由北京決定，更不會由任何外國政府決定。

前立委林郁方說，美國大規模縮減對台軍售機率不大，但如F-16滯留夏威夷遲不交機，這類給北京面子行為仍會發生；140億美元軍售恐不會一次公告，會化整為零逐步批准。