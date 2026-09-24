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大陸國台辦中秋活動 宋濤批綠去中化「數典忘祖」

記者陳宥菘／北京24日電
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國民黨副主席李乾龍（上排左六）、大陸國台辦主任宋濤（上排右六）等人，23日出席在...
國民黨副主席李乾龍（上排左六）、大陸國台辦主任宋濤（上排右六）等人，23日出席在北京懷柔舉辦的「兩岸同胞迎中秋茶話會」。(記者陳宥菘／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

北京中秋聯誼活動上，宋濤重申一中原則與九二共識，批評民進黨去中國化；李乾龍則呼籲兩岸加強交流，促進和平互信。

中秋節將至，中國大陸方面昨在北京雁棲湖舉辦「兩岸同胞迎中秋聯誼活動」。大陸國台辦主任宋濤致詞時強調要推動兩岸關係和平發展，並批評民進黨操縱「去中國化」，必須堅決反對。國民黨副主席李乾龍則呼籲台胞做兩岸和平發展的橋梁，「多一份交流就少一份誤解，多交一個朋友就少一道高牆」。

宋濤昨在系列活動中一場小型的茶話會開場先簡短發言，表示大陸將堅持一個中國原則和九二共識，深化兩岸交流合作與融合發展，堅決反對台獨分裂和外來干涉，推動兩岸關係和平發展，推進祖國統一。隨後，李乾龍說，兩岸不只是一家親，更是一家人，國民黨堅持九二共識、反對台獨，希望在共同的政治基礎上恢復兩岸互信、擴大交流，讓兩岸能夠和平共處，和平共榮，也讓所有在大陸打拼的同胞更安心。

李乾龍發言未畢，媒體被請出場，結尾環節再度開放進場。宋濤總結表示，兩岸同胞同屬中華民族，民進黨在台灣處心積慮的操縱「去中國化」，妄圖割裂、割斷兩岸歷史文化的連接，數典忘祖、不得人心，必須堅決反對。他同時指出，今年上半年，兩岸人員往來311.9萬人次，年增22.1%，兩岸貿易額達到1850億美元，再創新高，這數據充分說明了兩岸交流交往的大潮不可阻擋。

宋濤並稱，「完成祖國統一，是同胞夙願、民族大義」，大陸堅持以和平的方式實現祖國統一，同時有堅定意志、充分信心和足夠能力，挫敗任何形式的台獨分裂圖謀和行徑，捍衛國家主權和領土完整。活動有超過四百位兩岸嘉賓參加，現場桌上還擺了台灣文旦柚。

精華 FAQ

  • 活動主軸是中秋聯誼與兩岸交流，但宋濤藉機重申一中原則、九二共識及推進統一立場，並強調反對台獨與外來干涉，帶有明顯的政治宣示意味。

  • 宋濤指民進黨操縱「去中國化」，企圖割裂兩岸歷史文化連結，並以「數典忘祖」形容其作法，認為這種路線不得人心，必須堅決反對。

  • 李乾龍主張兩岸是一家人，呼籲在共同政治基礎上恢復互信、擴大交流，讓兩岸和平共處、和平共榮，也讓在大陸打拼的台胞更安心。

民進黨 國民黨 中秋

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