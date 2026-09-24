我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美軍跪地擦紅毯迎習 12秒畫面曝光 美網友炸鍋：太丟臉

「惡血女王」霍姆斯可能明年8月轉進中途之家 紀錄片下月上映

新聞眼／陸委會不敢對等交流 只敢刁難地方

聯合新聞網「重磅快評」
聽新聞
test
0:00 /0:00
邱垂正（右）受訪談雙城論壇，他盼透過台北市政府向上海方反映，希望台辦不要阻擋台商...
邱垂正（右）受訪談雙城論壇，他盼透過台北市政府向上海方反映，希望台辦不要阻擋台商返台參加海基會活動。（取材自自POP撞新聞YT）

AI摘要

文章摘要整理：

本文批評陸委會在雙城論壇與地方交流上屢設限制，卻又對洪申翰赴陸APEC的對等待遇大加肯定，顯示中央對兩岸交流標準不一。

台北、上海雙城論壇年底登場，陸委會封殺上海市台辦副主任李驍東訪台遭批權力傲慢，陸委會主委邱垂正喊冤，稱應回歸市政交流，秉持對等尊嚴原則，「不是你指定誰要來，我們就要讓他來」；約莫同時，勞動部長洪申翰赴陸出席APEC會議返台，表示有守住對等尊嚴，陸方官員則語氣平和表示「按慣例」處理台灣參會事宜。兩相對照，邱主委盡顯小格局。

邱垂正受訪表示，陸委會從來無權力傲慢，甚至還協調提前聯審會審查；至於李驍東未獲准訪台，邱指過去兩屆踩線團都是由處長帶隊，自大陸發布懲獨22條，陸委會採嚴格審查，但仍保留例外情況，今年兩湖論壇杭州市台辦主任因獲台商協會推薦，加上過去曾協助台灣選手家屬及照顧台商因而獲准訪台，他並盼透過台北市政府向上海方反映，希望台辦不要阻擋台商返台參加海基會活動。 

邱主委藉一次訪問就把陸委會應該做的事情全推給台北市政府，還批市府未秉持對等尊嚴原則辦理雙城論壇，不僅政治操作雙城論壇議題，還混淆中央與地方的權責；勞動部長洪申翰同日返台發表談話，23日又接受同一名嘴專訪，兩人彷彿身處平行時空。 

洪申翰21日赴陸參加在南京舉行的APEC人力資源發展部長會議，昨天返台，23日又受訪暢談成果，稱這次赴陸與議過程享有與其他會員國同等權利，守住「對等尊嚴、平等參與」；他也重申，台灣在APEC會籍名稱一向是「Chinese Taipei」，他也肯定中方依照APEC規定，給予台灣等同的相關權利，並沒有遭矮化。

邱垂正邏輯矛盾，事實也有出入。從宏觀的兩岸交流歷史來看，在兩岸氛圍良好時，對岸訪台的各類踩線團帶隊官員層級甚高，各省市的台辦主任、副主任都曾頻繁率踩線團訪台，即使蔡英文執政前期仍有高層級台辦官員訪台。 

至於兩湖論壇杭州市台辦主任獲准訪台，邱垂正拿來當宣傳樣板，但對兩湖論壇，陸委會其實並未表達足夠善意，南投縣及杭州方都有怨言。縣府就曾抱怨中央審查進度延宕，2024年原本規畫9月26日舉行，但陸委會遲至最後8天才發文，杭州來不及辦理相關出境流程，逼得論壇延期到10月底。

更離譜的是陸委會要求地方切結，限制大陸官員在台不得接受媒體採訪，以致縣府綁手綁腳，最後被迫選擇不列為公開行程、甚至婉拒媒體採訪。這種關門的交流，真不知有什麼好宣傳？

今年4月杭州方原本規畫由副市長率領超過60人的訪問團來台交流，但陸委會深怕陣容「壯盛」，最後刪減僅剩40多人，理由竟是防範統戰人員「暗渡陳倉」，這種老掉牙的論調，是刁難還是對台灣民主沒信心？

卸責則是邱垂正受訪的另一目的，民進黨主政以來，上海、北京等大城市的台商開始陸續缺席海基會聯誼活動，疫情後全面中斷。近來海基會雖重新舉辦，上海台商集體缺席，邱垂正認定是台辦施壓，但卻拿不出證據。

持平而論，台商缺席情況非始自今日，邱垂正不是第一年當主委，這次卻賦予蔣萬安「提高台商出席率」的任務，陸委會才說雙城論壇要回歸市政，怎麼頃刻間又交辦北市這種政治性的任務？如果事情是這樣辦的，那還要陸委會幹嘛？

洪申翰赴陸出席APEC會議，成為2016年迄今赴陸最高層級官員，洪說全程落實對等與尊嚴，過去被罵賣台，如今卻能大內宣；邱垂正降規雙城論壇，不敢對等交流，只敢刁難地方，究竟是守主權防線，還是詮釋矮化與恐共，民進黨人的腦筋不打結嗎？

精華 FAQ

  • 邱垂正表示，陸委會是依對等尊嚴原則審查，並非刻意刁難；但文章認為此舉實際上是在壓縮雙城論壇交流空間，也讓地方政府承受更多政治壓力。

  • 文章認為邱垂正一方面強調中央要守住原則，另一方面卻把許多交流責任推給台北市政府，還要求地方去提高台商出席率，顯示邏輯矛盾且混淆中央與地方權責。

  • 因洪申翰表示此行享有與其他會員國同等權利，並肯定中方按規定辦理，與陸委會對地方交流的嚴格限制形成鮮明反差，凸顯文章批評中央標準不一致。

雙城論壇

上一則

審議會24日登場 勞長：明年最低工資 破3萬機會高

下一則

勞長說「中華台北」沒矮化 藍酸：賴清德當立委時可不是這樣說

延伸閱讀

陸委會要「檢討」雙城論壇 蔣萬安：人民眼睛雪亮

陸委會要「檢討」雙城論壇 蔣萬安：人民眼睛雪亮
雙城論壇籌辦層級遭打壓 滬踩線團又被「穿小鞋」

雙城論壇籌辦層級遭打壓 滬踩線團又被「穿小鞋」
雙城論壇層級限縮 蔣萬安再槓陸委會：為什麼設限？

雙城論壇層級限縮 蔣萬安再槓陸委會：為什麼設限？
談選情民調 蔣萬安：不會以一次數據定義

談選情民調 蔣萬安：不會以一次數據定義

熱門新聞

一名女網友將在11月結婚，卻發現未婚夫疑似劈腿女同事。示意圖。 (示意圖／AI生成)

再2個月就要辦婚禮 台積電工程師出軌女同事被未婚妻當場抓包

2026-09-16 18:37
訪美中的國民黨立委葛如鈞今日表示，中國AI是假的。訪美這幾天，他拿到許多具體情報，也印證了他一直以來的判斷。中國自己心裡有數，知道自己是隻紙老虎，中國國家主席習近平看起來準備訪美，本身就是一種姿態的軟化。(圖／截自葛如鈞臉書)

「中國AI是假的」藍委葛如鈞：中國自知是隻紙老虎

2026-09-17 09:24
馬英九2024年參與日月潭萬人泳渡。(本報系資料照)

新聞幕後／少了馬英九的日月潭泳渡 原本他將頂替上陣

2026-09-20 15:50
台中一名男子和女友育有國小兒子、女兒，卻趁獨自照顧時亂摸兒子生殖器、對他口交，還撫摸女兒下體。示意圖，與本案無關。（本報資料照片）

台雙寶爸竟是狼父 對兒子口交、拉女兒摸鳥...下場曝光

2026-08-29 00:13
想買便宜水果，沒想到竟被詐騙近200萬，金門警方提醒民眾要注意，以免被騙。圖／警方提供

便宜酪梨藏陷阱 台女買1箱痛失近200萬元嘗「苦果」

2026-09-16 16:45
航空迷透過FlightRadar24追蹤發現，編號TU501、註冊號90-15801的無人機從花蓮起飛，飛往台灣東北方外海。(圖／擷取自FlightRadar24)

海衛士才首飛 台灣東北外海又見無人機 應是「騰雲二號」

2026-09-17 12:19

超人氣

更多 >
習近平乘專機離開北京 彭麗媛、蔡奇、王毅等陪同

習近平乘專機離開北京 彭麗媛、蔡奇、王毅等陪同
存50萬花了17年、翻倍僅3年 多美國人提前退休 原因...

存50萬花了17年、翻倍僅3年 多美國人提前退休 原因...
高薪、美國工簽在手 華人卻想回中國 只因...

高薪、美國工簽在手 華人卻想回中國 只因...
川普親迎習近平畫面曝 紅毯握手寒暄 21響禮炮、B-1轟炸機致意

川普親迎習近平畫面曝 紅毯握手寒暄 21響禮炮、B-1轟炸機致意
圖輯／習近平睽違11年訪美 微笑下機緊牽彭麗媛 川普夫婦親迎

圖輯／習近平睽違11年訪美 微笑下機緊牽彭麗媛 川普夫婦親迎