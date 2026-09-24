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勞長說「中華台北」沒矮化 藍酸：賴清德當立委時可不是這樣說

台灣新聞組／台北24日電
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台勞動部長洪申翰以「Chinese Taipei（中華台北）」名義，赴中國南京參...
台勞動部長洪申翰以「Chinese Taipei（中華台北）」名義，赴中國南京參加APEC人力資源發展部長會議。（圖／台勞動部提供）

AI摘要

文章摘要整理：

洪申翰以「中華台北」名義赴陸參與APEC，引發國民黨追打賴清德過去對同一稱呼的批評，藍白陣營並指民進黨在主權與外交上前後標準不一。

勞動部長洪申翰赴陸參加APEC會議，以「Chinese Taipei（中華台北）」名義與會，並強調「沒有遭到矮化」。國民黨文傳會主委陳以信昨酸說，賴清德總統當年擔任立委時可不是這樣說。藍白力委也批評，民進黨今昔雙重標準，凸顯綠營外交無知與意識形態操作，是迴力鏢自打臉。

陳以信表示，賴清德2009在立法院質詢時，曾與時任衛生署長葉金川就台灣參與WHA名稱激烈交鋒。賴當時強調「用『中華台北』的名稱，基本上就已經代表我們是附屬中國的一省」。葉當場反駁「這是你自己這樣講，意思不是這樣」。賴則回「你可以看世界衛生組織的說法」。

陳以信說，到底是賴清德當年錯了，還是洪申翰今天錯了？民進黨應該向民眾說清楚。原來，國民黨用「中華台北」就是矮化，民進黨用就不是矮化；馬政府官員使用就是「附屬中國的一省」，賴政府部長直接到中國大陸使用，反而變成「對等尊嚴」。

國民黨立院黨團書記長許宇甄質疑，若賴總統認同洪申翰標準，是否等於直接否定當年「賴立委」對中華台北的指控？同一個賴清德，坐在立法院與坐進總統府，對「國家尊嚴」的標準怎麼會差這麼多？

國民黨立委廖偉翔批評，綠營執政叫守住尊嚴、在野用就成賣台，雙標是外交最大阻力。立委王鴻薇也批民進黨唾面自乾、雙標自誇，且相同規格會議，行政院經貿辦前總談判代表楊珍妮早去過，洪申翰不必邀功。

民眾黨團總召陳清龍說，兩岸交流總比交惡好，秉持務實理性與尊嚴對等，透過交流才能增進互信，但也請用相同標準看待所有兩岸往來，前後不一的雙重標準，最後只會被人民唾棄。

精華 FAQ

  • 洪申翰是赴陸參加APEC會議，並以「Chinese Taipei（中華台北）」名義與會。他強調這樣的安排沒有遭到矮化，但也因此引來在野陣營質疑。

  • 國民黨指出，賴清德2009年擔任立委時，曾稱用「中華台北」參與國際組織等同附屬中國一省，如今洪申翰卻接受同一名稱，顯示民進黨標準前後矛盾。

  • 藍白陣營認為，民進黨過去批評他人使用「中華台北」是矮化，現在自己使用卻改稱對等尊嚴，形同雙重標準，也反映綠營在外交議題上的意識形態操作。

賴清德 WHA 國民黨

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