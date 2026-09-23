我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

高薪、美國工簽在手 德州華人工程師卻想回中國

美國人一項習慣 到國外變成討人厭的遊客行為

台緊盯川習會 台美保持緊密聯繫 確保雙方「同一線上」

記者周佑政張文馨／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
「川習會」登場，中華民國總統賴清德與台灣國安團隊高度關注。(中央社)
「川習會」登場，中華民國總統賴清德與台灣國安團隊高度關注。(中央社)

川習會」登場，台北嚴陣以待。據了解，賴清德總統與國安團隊高度關注川習會，除了國安團隊事前舉行會議沙盤推演；台美之間也透過各種管道緊密聯繫，確保雙方在「同一線路」。國安人士說，美日韓外長21日在紐約會談，重申維持台海和平穩定的重要性，正是凸顯美方持續向包括台灣在內的盟友傳遞穩健強力的訊號。

中國國家主席習近平23日抵達美國訪問，國安人士分析，北京用邊打邊談和空白承諾創造「戰略空窗」，一方面宣傳美國被戰爭拖累，無力支撐多個地區，一方面宣傳美國及盟友不要管事的新安全觀，同時海警和科研船在東海、台海和南海增加活動，對周邊「板塊擠壓」，欲打造既成事實。

國安人士也說，北京以安全和共同治理為名，指控美國擴大AI模型與軍事優勢，但事實上正好相反，美中AI競爭本質是中方的補貼政策，對未經授權的模型蒸餾或其他無視智慧財產等國際規則的不公平競爭手段，才是最大的威脅。

國安人士表示，中國在此次川習會目的有三，包含：一、美方降低第一島鏈的軍事承諾，例如延遲對台灣軍售；二、降低高科技安全標準，例如高標準的供應鏈安全、出口管制；三、對過剩產能的關切與反制。

這些目的若同時出現，北京將因此得利。

該人士指出，對北京來說，拖延美國對台軍售，就是推延台灣建軍時間，就是延長跟擴大對島鏈威脅力度，「延宕對台軍售，被北京視為美國退出第一島鏈的第一塊城牆磚」。

外界憂心台灣恐成川習會籌碼，國安人士說，美國不論公開或透過私下管道，都強調對台政策沒有改變。美台有諸多共同利益，也有許多合作事項，例如軍售在程序上、安全上的緊密合作持續，雙方在貿易、關稅、高科技產業赴美布局等都有高度來往，地緣的安全合作也愈來愈緊密。

國安會諮詢委員黃重諺日前表示，從美國的國家安全戰略看，無論是第一島鏈或台灣地緣安全，對美國而言屬於國家戰略等級的安全關鍵。

精華 FAQ

  • 因為國安人士擔心北京會把會談當成戰略操作窗口，趁機推動美方降低對台軍售、第一島鏈承諾與高科技安全標準，所以賴清德與國安團隊事前就密集研判情勢。

  • 包括希望美方降低第一島鏈軍事承諾、放寬高科技安全與出口管制標準，以及削弱對中國過剩產能的反制力道；若同時發生，北京將在安全與經濟兩面都獲利。

  • 文中指出，美國不論公開或透過私下管道都強調對台政策沒有改變，台美在軍售、貿易、關稅、高科技布局與地緣安全合作上仍持續緊密往來。

習近平 賴清德 川習會

上一則

巴拉圭總統聯大挺台：排除台灣是「聯合國的污點」

下一則

台股超車印度 市值5.34兆美元躍世界第4 排美中日之後

延伸閱讀

台國安人士：中方川習會3目的 聚焦軍售、科技限制和產能

台國安人士：中方川習會3目的 聚焦軍售、科技限制和產能
川習會前夕 台外長：台美要去管理中國 在野：一廂情願

川習會前夕 台外長：台美要去管理中國 在野：一廂情願
川習會在即 國民黨：綠幻想「共管中國」 夢該醒了

川習會在即 國民黨：綠幻想「共管中國」 夢該醒了
習近平專機啟程訪美 從台灣到AI 川習會6關鍵議題一次看

習近平專機啟程訪美 從台灣到AI 川習會6關鍵議題一次看

熱門新聞

一名女網友將在11月結婚，卻發現未婚夫疑似劈腿女同事。示意圖。 (示意圖／AI生成)

再2個月就要辦婚禮 台積電工程師出軌女同事被未婚妻當場抓包

2026-09-16 18:37
訪美中的國民黨立委葛如鈞今日表示，中國AI是假的。訪美這幾天，他拿到許多具體情報，也印證了他一直以來的判斷。中國自己心裡有數，知道自己是隻紙老虎，中國國家主席習近平看起來準備訪美，本身就是一種姿態的軟化。(圖／截自葛如鈞臉書)

「中國AI是假的」藍委葛如鈞：中國自知是隻紙老虎

2026-09-17 09:24
馬英九2024年參與日月潭萬人泳渡。(本報系資料照)

新聞幕後／少了馬英九的日月潭泳渡 原本他將頂替上陣

2026-09-20 15:50
台中一名男子和女友育有國小兒子、女兒，卻趁獨自照顧時亂摸兒子生殖器、對他口交，還撫摸女兒下體。示意圖，與本案無關。（本報資料照片）

台雙寶爸竟是狼父 對兒子口交、拉女兒摸鳥...下場曝光

2026-08-29 00:13
想買便宜水果，沒想到竟被詐騙近200萬，金門警方提醒民眾要注意，以免被騙。圖／警方提供

便宜酪梨藏陷阱 台女買1箱痛失近200萬元嘗「苦果」

2026-09-16 16:45
航空迷透過FlightRadar24追蹤發現，編號TU501、註冊號90-15801的無人機從花蓮起飛，飛往台灣東北方外海。(圖／擷取自FlightRadar24)

海衛士才首飛 台灣東北外海又見無人機 應是「騰雲二號」

2026-09-17 12:19

超人氣

更多 >
習近平乘專機離開北京 彭麗媛、蔡奇、王毅等陪同

習近平乘專機離開北京 彭麗媛、蔡奇、王毅等陪同
歐洲青蟹氾濫 北美海域生態遭殃 吃蟹消滅牠？得鼓勵漁民捕撈

歐洲青蟹氾濫 北美海域生態遭殃 吃蟹消滅牠？得鼓勵漁民捕撈
川普親迎習近平畫面曝 紅毯握手寒暄 21響禮炮、B-1轟炸機致意

川普親迎習近平畫面曝 紅毯握手寒暄 21響禮炮、B-1轟炸機致意
圖輯／習近平睽違11年訪美 微笑下機緊牽彭麗媛 川普夫婦親迎

圖輯／習近平睽違11年訪美 微笑下機緊牽彭麗媛 川普夫婦親迎
億萬富翁不好過 豪宅曝光、孩子不敢出門「無處可藏」

億萬富翁不好過 豪宅曝光、孩子不敢出門「無處可藏」