台緊盯川習會 台美保持緊密聯繫 確保雙方「同一線上」

「川習會」登場，中華民國總統賴清德與台灣國安團隊高度關注。(中央社)

「川習會 」登場，台北嚴陣以待。據了解，賴清德 總統與國安團隊高度關注川習會，除了國安團隊事前舉行會議沙盤推演；台美之間也透過各種管道緊密聯繫，確保雙方在「同一線路」。國安人士說，美日韓外長21日在紐約會談，重申維持台海和平穩定的重要性，正是凸顯美方持續向包括台灣在內的盟友傳遞穩健強力的訊號。

中國國家主席習近平 23日抵達美國訪問，國安人士分析，北京用邊打邊談和空白承諾創造「戰略空窗」，一方面宣傳美國被戰爭拖累，無力支撐多個地區，一方面宣傳美國及盟友不要管事的新安全觀，同時海警和科研船在東海、台海和南海增加活動，對周邊「板塊擠壓」，欲打造既成事實。

國安人士也說，北京以安全和共同治理為名，指控美國擴大AI模型與軍事優勢，但事實上正好相反，美中AI競爭本質是中方的補貼政策，對未經授權的模型蒸餾或其他無視智慧財產等國際規則的不公平競爭手段，才是最大的威脅。

國安人士表示，中國在此次川習會目的有三，包含：一、美方降低第一島鏈的軍事承諾，例如延遲對台灣軍售；二、降低高科技安全標準，例如高標準的供應鏈安全、出口管制；三、對過剩產能的關切與反制。

這些目的若同時出現，北京將因此得利。

該人士指出，對北京來說，拖延美國對台軍售，就是推延台灣建軍時間，就是延長跟擴大對島鏈威脅力度，「延宕對台軍售，被北京視為美國退出第一島鏈的第一塊城牆磚」。

外界憂心台灣恐成川習會籌碼，國安人士說，美國不論公開或透過私下管道，都強調對台政策沒有改變。美台有諸多共同利益，也有許多合作事項，例如軍售在程序上、安全上的緊密合作持續，雙方在貿易、關稅、高科技產業赴美布局等都有高度來往，地緣的安全合作也愈來愈緊密。

國安會諮詢委員黃重諺日前表示，從美國的國家安全戰略看，無論是第一島鏈或台灣地緣安全，對美國而言屬於國家戰略等級的安全關鍵。