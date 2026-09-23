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川習會在即 國民黨：綠幻想「共管中國」 夢該醒了

台灣新聞組／台北23日電
國民黨文傳會主委陳以信表示，賴政府應正視美國對台政策以美國利益為核心的外交現實，...
國民黨文傳會主委陳以信表示，賴政府應正視美國對台政策以美國利益為核心的外交現實，全面檢討對美工作。（本報資料照片）

川習會即將登場，民眾黨主席黃國昌批評，外交部長林佳龍連「台美共管中國」這種大內宣的話都講得出來，嚴重考驗台灣公民的智商。國民黨文傳會主委陳以信表示，「美國利益從來不等於台灣利益」，台美之間固然有許多共同利益，但林佳龍天真將兩者畫上等號，把台灣安全建立在錯誤假設上，還幻想「共管中國」，這場夢真的該醒了。

總統府發言人郭雅慧昨表示，台海及區域和平穩定是國際社會的最大共識，牽動全球共同核心利益。國民黨質疑，台美關係正面臨嚴峻挑戰，賴政府卻一再宣傳「台美關係史上最好」，顯然是自欺欺人。

郭雅慧說，總統府歡迎並感謝三國外長透過具體行動，展現對台海及區域安全穩定的堅定立場；台灣位於世界民主防線最前緣，有決心維護區域和平穩定，並將持續與理念相近的民主夥伴合作，提升自我防衛能力、強化供應鏈安全與韌性。外交部長林佳龍說，外交部將持續攜手國際夥伴，積極爭取台灣有意義參與國際組織。

國民黨立院黨團書記長許宇甄說，政府有責任確保與美方溝通管道暢通，須密切注意川習會後有關台灣政策表述、對台軍售、台海和平穩定、科技與半導體管制，以及美中經貿安排是否出現變化。不能等外媒報導後，才被動解讀，用政治語言粉飾。

對於川習會，國民黨立委李彥秀指出，美中關係正從競爭逐步走向「建設性戰略穩定關係」，民進黨政府應更細緻地思考台灣對美工作的重點，而不是單純民主對抗威權的傳統思維。

立委賴士葆說，華府出聲要求台灣官員少訪美，賴清德總統更是美國本土都踏不上，美中競合台灣過度傾斜，導致付出的籌碼愈來愈多，軍費已達總預算3成，「人家卻把我們當盤仔」，刀俎魚肉還要跟美國共管中國？

黃國昌表示，當前國際情勢對台灣並不友善，台灣需要更團結、讓國家變更強；然而民進黨還在內部找敵人、不斷分裂這個國家。美國到底把台灣當成自己的盟友，還是放在談判桌上作為籌碼，這段時間以來，川普政府的作為大家都看在眼裡。

民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄說，川習會是大國博弈，不需要事先寫下劇本，台灣可以預測川習會的走向，任何預測都是為了風險控管，但不需要過度恐慌，台灣不可能去當大國博弈談判桌上的棋子。

國民黨發言人陳以信說，從賴清德總統迄今未能過境美國本土、對台軍售延宕，到現在傳出台灣官員赴華府智庫交流受限制，種種警訊都顯示台美關係面臨嚴峻挑戰；賴政府卻一再宣傳「台美關係史上最好」，顯然自欺欺人、愚弄國人。

外交部發言人蕭光偉駁斥，雙方訪團交流都持續進行，以總統出訪過境美國為例，這要配合賴總統的行程，若時機成熟，在可行狀況下就會啟動安排。美方也多次強調軍售持續進行，他不覺得台美關係目前面臨嚴峻挑戰。

精華 FAQ

  • 國民黨認為賴政府過度樂觀，把台美利益畫上等號，甚至幻想「共管中國」，卻忽視美中變局與台美關係可能面臨的實際風險，屬於自欺欺人。

  • 外交部發言人表示，雙方訪團交流仍持續進行，美方也多次強調軍售持續推動；至於總統過境美國，需配合行程與時機安排，並不認為台美關係正面臨嚴峻挑戰。

  • 文中提到，外界關注川習會後是否影響台灣政策表述、對台軍售、台海和平穩定、科技與半導體管制，以及美中經貿安排，政府應及早觀察並做好風險控管。

川習會 黃國昌 國民黨

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