黑白集／抗中寧送艦 台該喊菲律賓大哥哥？
川習二會在即，美國前國安會官員爆料，川普政府要求台官員減少造訪華府智庫，以免成為對中政策的障礙。外長林佳龍日前才高調稱「台美共管中國」，怎料，美台關係竟從「堅若磐石」淪為「絆腳石」，情何以堪！
林佳龍也不全是一廂情願。經美國在台協會大力牽成，台與菲建立經貿與安全合作，阻撓中國控制南海。外交部宣稱，比照美日菲建立「台菲經濟走廊」，將在宿霧設辦事處。即使日菲在台灣東部外海啟動經濟海域談判，排除台灣參與，賴政府仍將剛退役的海巡「金門艦」奉送菲國。漁民質疑，難道是要協助菲國驅趕自己漁民？
拜登執政攜手日本金援菲國，三國在南海圍堵中國。川普上任，要盟國提高軍費承擔防務。於是，台灣被找去接美國的盤子，美其名深化第一島鏈同盟，實則毫無名分。
菲國外長宣示「不承認台灣是主權獨立國家」，又稱「一中政策」不妨礙接受台灣大禮包。國安會秘書長吳釗燮竟撇開主權，跟著菲國改口，稱南海為「西菲律賓海」。拿好康的是美日菲，而台灣得到什麼？
賴清德無緣過境美國，軍購被無限期擱置，花大錢買的F16也飛不回來；現在連跑去華府外交遊說，都討人嫌。還好有個菲律賓，至少撐起國際抗中保台的戲台。看在這份上，吳釗燮該喊菲國一聲「敬愛的大哥哥」。（轉載自聯合報）
文中指出，川普政府要求台官員減少造訪華府智庫，顯示台美互動降溫；同時賴清德連過境美國、軍購與外交遊說都受阻，作者因此形容台美關係從堅若磐石變成絆腳石。 文章批評政府高調推動台菲經貿與安全合作，還準備在宿霧設辦事處，並把退役海巡金門艦送給菲國，卻可能只是配合美日菲圍堵中國，台灣自身並未得到相應利益。 因為文中認為，美日菲在南海圍堵中國時拿走實質好處，菲國又公開不承認台灣主權，但台灣仍配合其立場與行動，結果是出力多、收穫少，只剩政治表態。
精華 FAQ
文中指出，川普政府要求台官員減少造訪華府智庫，顯示台美互動降溫；同時賴清德連過境美國、軍購與外交遊說都受阻，作者因此形容台美關係從堅若磐石變成絆腳石。
文章批評政府高調推動台菲經貿與安全合作，還準備在宿霧設辦事處，並把退役海巡金門艦送給菲國，卻可能只是配合美日菲圍堵中國，台灣自身並未得到相應利益。
因為文中認為，美日菲在南海圍堵中國時拿走實質好處，菲國又公開不承認台灣主權，但台灣仍配合其立場與行動，結果是出力多、收穫少，只剩政治表態。
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