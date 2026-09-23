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觀察站／川習二會三不變？別再義和團式愚民了

記者 游其昌
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兩岸政策協會21日上午在台大校友會館舉行「川習再會：中美競合新局與台海情勢前瞻」...
兩岸政策協會21日上午在台大校友會館舉行「川習再會：中美競合新局與台海情勢前瞻」座談會。（記者張鈺琪／攝影）

中國大陸正式公布了習近平的訪美行程，確立了二次川習會的重點。川習二會將美中零和對抗切割為經貿、技術與安全的管理型軌道。貝森特和何立峰的會前會也確立了美中將展開AI對話，顯示美中都有意面對嚴峻世局挑戰，讓危機可控，對全球國際秩序是正面消息，但在會前一再傳出川普對中示好，對台施壓訊息，執政當局還能置身事外，假裝天下太平無事嗎？

不僅是140億美元軍售從上次川普赴北京後暫緩，這回該交機的Ｆ–16也飛不回來，更有甚者，華府傳出川普為向習近平示好，連我官員要造訪美國智庫都有意見。這已經不是賴總統能不能過境美國的問題，連我駐美官員的日常業務，向人示好都要惹人嫌，外交之難辦，只怕是近年來所罕見。

台灣民眾對外交處境很理解，也能體諒官員之不易，不忍苛責，但並不表示民眾可能容忍政府對國家處境的無法掌握和失能。外交部長林佳龍日前竟然大言夸夸地說到要「台美共管中國」，這種超級政治正確的詞語，當然符合正國會領導人的政治修辭自我催眠，卻全然無法說服國際社會，反而對內加深民眾對政府掌控對外局勢能力的懷疑，對外則淪為對岸嘲弄戰略無知的素材。

台灣政府慣於將外交爭端作為對內政爭的籌碼，卻無視這種「內銷政治謊言」不僅於美中台三邊關係無益，更對自身帶來實質傷害。對內，它將嚴肅的戰略評估政治化，撕裂國人對國防與外交政策的信任；對外，在美中試圖建立防護欄的同時，過度張揚的修辭容易被解讀為挑釁或不受控的變數，進一步加劇區域緊張與對立。

也因為川普本身的商人性格與難以掌控，愈來愈會讓台灣民眾擔心台灣會成為商業交易的籌碼，當中國大陸投川普之所好買農產品、飛機，為川普低迷的支持率補血同時，卻傳出川普抨擊我駐外單位對「反川普智庫」捐獻，被川普點名，這當然是外交失利，也難怪盧秀燕要政府正視，美台關係不是執政當局宣傳的那般美好，民眾固然未必應疑美，卻不能不應對可能來襲的新挑戰。

陸委會官員說美中競爭本質、美國對台政策目標及政府維護台海現狀立場「三個不變」。這三不變說也像是另一種自我說服。川普對待台灣態度百變，連美國國務院官員都難掌握，別說我國政府了，我們寧可相信政府說我們做了充分準備、能有效應變，也不願再看政府頻說假話，老百姓眼睛亮得很，別再用義和團式口號來愚民了。

精華 FAQ

  • 作者認為這場會談可把美中零和對抗切割為經貿、技術與安全的管理型軌道，若能展開AI對話，也有助於降低衝突、讓危機可控，對全球秩序是正面訊號。

  • 因為作者認為政府把嚴肅戰略議題政治化，常以外交爭端作為內政籌碼，甚至用「台美共管中國」等口號自我催眠，卻無法真正說服國際，也削弱國人對政策的信任。

  • 作者擔心台灣可能被川普當成交易籌碼，從軍售延宕、官員訪美受阻到台美關係變數升高，都顯示外交壓力加劇，因此呼籲政府別再用義和團式口號粉飾現實。

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