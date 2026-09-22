「習訪美定談台灣」中學者：對台軍售料推至年底分批進行

北京清華大學戰略與安全研究中心副研究員孫成昊。（記者陳宥菘／攝影）

華府 川習二會24日將登場，川普總統會否在台灣問題上讓步引發關注。中國學者指出，中國國家主席習近平 訪美期間「一定會談到台灣問題」，但還不清楚川普會如何回應，研判美國整體對台政策「沒有發生根本性變化」，且美國仍會對台軍售 ，預期將推遲至今年底中美元首四次會晤告一段落後分批進行。不過美國會發現「越來越難」對台軍售，因為中方「會有更多手段來制約」。

習近平訪美前夕，中國記協22日在北京舉行新聞茶座，邀請北京清華大學戰略與安全研究中心研究員周波、副研究員孫成昊，針對「高層交往與中美關係」進行解讀並回應記者提問。

針對台灣問題，周波表示，習近平訪美期間「一定會談到」，但還不清楚川普會如何回應。他提到，川普上次訪問中國期間沒怎麼談台灣問題，但在回程的空軍一號上稱不會跨越9500英里去打一場仗、對台軍售還沒決定，「這是里程碑的意義」，是美國對華政策上的兩個巨大轉折點。

周波表示，中方希望美國堅持「一個中國」的立場一貫，如果美方表述能從「不支持台獨」「反對台獨」甚至「支持中國和平統一」更好，但退而求其次，美國最應該做的，是促使台灣當局和中國進行對話。他並強調，比起怎麼說，美國更要用實際行動展示對中國的善意和誠懇。

孫成昊則認為，即便川普政府對台政策有細微調整，但美國整體對台政策「沒有發生根本性變化」，比如還是會對台軍售，可能不會是一次性拋出大規模軍售方案，而是分批次賣。

孫成昊續指，川普是交易性格的總統，對台軍售就是做為中美關係的籌碼，「所以川普會一直拖到最後，因為一旦軍售，這個籌碼就失效了，」他預估，美國對台軍售時間點會落在今年底，一方面因為川普在期中選舉會面臨更大壓力，另一方面是中美元首今年的四場會晤告一段落。但他不認為武器數量與等級會縮減，因為川普還將面臨國內與國會的壓力。

周波則稱，美國對台「還是想賣（武器），但會發現越來越難」，原因在於中美兩國勢均力敵，如果美國做對於中國來說是損害中國利益的事，中國「會有更多手段來制約他」。

外界關注美國對台是否從「戰略模糊」走向「戰略退縮」？孫成昊指出，川普第二任期初期，外界試圖用孤立主義、美國優先去概括川普的全球戰略，但在委內瑞拉、伊朗卻「一點不孤立、一點都不退縮」。他認為，川普的執政風格不能用一個詞概括，實際上可能是有時進、有時退。

如今中美是否存在「共管台海」的默契？孫成昊強調，中美共同管控的是「風險」，而非台灣事務，這與中美雙方避免在台灣問題上對撞，以此構建「建設性戰略穩定關係」有關。

此外，孫成昊也認同要推動兩岸交流，並指近一段時間兩岸旅遊放開，人文交流與二軌對話都在增多，他強調「中國對台政策與兩岸關係，至少在今年還是有一個比較好的契機」。

北京清華大學戰略與安全研究中心研究員周波。（記者陳宥菘／攝影）