川習二會將登場 藍委：美中競合 台灣過度傾斜被當盤子

國民黨立委賴士葆。（本報資料照片）

美國總統川普 與中國國家主席習近平 24日將在華盛頓會面。國民黨立委賴士葆說，川普不只平常多次罵台灣小偷，現在也拿140億元（美元，下同）軍費當成談判籌碼，本來就要飛回來的全新F-16CD，現在卻連影子都沒有。美中競合台灣過度傾斜導致付出的籌碼越來越多，軍費已達總預算三成，美國卻把台灣當盤子。

賴士葆說，川席會即將登場，川普不只平常多次罵台灣小偷，現在也拿140億元軍費當成談判籌碼，本來就要飛回來的全新F-16CD，飛了兩個月，連海鳥都可以飛到了，現在連影子都沒有；華府 出聲要求台灣官員少訪美，賴清德更是美國本土都踏不上，美中競合台灣過度傾斜導致付出的籌碼越來越多，軍費已達總預算三成，「人家卻把我們當盤子」，刀俎魚肉還要跟美國共管中國 ?

另外，亞太經濟合作組織（APEC）人力資源發展部長會議昨在南京舉行，我勞動部長洪申翰與會，據勞動部發布洪申翰與會照片，桌牌顯示「Chinese Taipei」（中華台北）名稱，我方依慣例出席，未遭矮化。而台北市長蔣萬安妻子石舫亘，過去參加行政院主辦的APEC相關活動時，曾以Chinese Taipei介紹自己，引發外界批評矮化。

賴士葆酸，洪申翰去APEC牌子也是寫Chinese Taipei，蔣萬安夫人的Chinese Taipei就是矮化國格，洪申翰的Chinese Taipei卻是抗中保台，青鳥側翼已被徹底洗腦，如同文革思想清洗，只要非民進黨就是網路霸凌，難怪全台灣都知道綠共橫行，對政敵扣紅帽自己卻走不出半步，台灣這樣最終只會被困在民進黨的牛角尖。