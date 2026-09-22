學者：川習會台灣問題旨在管控分歧 達成重大交易機率低

淡江大學兩岸關係研究中心首席顧問張五岳表示，台灣問題對北京仍是「核心中的核心」。（記者張鈺琪／攝影）

華府 「川習二會」將登場，美中台情勢受關注。淡江大學兩岸關係研究中心首席顧問張五岳昨表示，台灣問題對北京仍是「核心中的核心」，但此次川習會 在台灣議題上出現新的重大宣示，或達成重大交易的機率「微乎其微」，雙方更重要的是「管控分歧」。

針對紐約時報 報導，有台灣官員被川普政府官員要求減少造訪華府智庫。外交部昨表示，持續密切關注美中高層互動情形，並與美方保持良好溝通，確保台美關係穩定深化。

陸委會副主委沈有忠則表示，美中台情勢將維持「三不變」，包括美中競爭本質和結構不變、美國對台政策不會有根本性改變，以及中華民國政府維護台海和平穩定現狀決心不變。

張五岳與沈有忠昨出席「川習再會：中美競合新局與台海情勢前瞻」座談會，張五岳指，此次川習會對川普而言，採購問題會是重中之重。

至於台灣議題，張五岳表示，美中更重要的是管控分歧，避免台灣問題引爆美中衝突或使台海情勢進一步升高。此次雙方「各盡所能、各取所需」，不用看成美中關係重大轉折，而應視為管控分歧過程中的「承上啟下」。

東海大學政治系主任邱師儀形容，當前美中關係接近「冷和平」，雙方沒有意圖解決所有爭端，但希望建立一個不會失控為軍事衝突的平台。

中正大學戰略暨國際事務研究所教授趙文志表示，川普逐漸意識到部分議題沒有中國大陸，是做不了的，美中過度競爭或過度和解，對台灣都存在風險，我方應期待的是美中關係是可預測。