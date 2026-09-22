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學者：川習會台灣問題旨在管控分歧 達成重大交易機率低

記者張鈺琪陳熙文／台北22日電
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淡江大學兩岸關係研究中心首席顧問張五岳表示，台灣問題對北京仍是「核心中的核心」。...
淡江大學兩岸關係研究中心首席顧問張五岳表示，台灣問題對北京仍是「核心中的核心」。（記者張鈺琪／攝影）

華府「川習二會」將登場，美中台情勢受關注。淡江大學兩岸關係研究中心首席顧問張五岳昨表示，台灣問題對北京仍是「核心中的核心」，但此次川習會在台灣議題上出現新的重大宣示，或達成重大交易的機率「微乎其微」，雙方更重要的是「管控分歧」。

針對紐約時報報導，有台灣官員被川普政府官員要求減少造訪華府智庫。外交部昨表示，持續密切關注美中高層互動情形，並與美方保持良好溝通，確保台美關係穩定深化。

陸委會副主委沈有忠則表示，美中台情勢將維持「三不變」，包括美中競爭本質和結構不變、美國對台政策不會有根本性改變，以及中華民國政府維護台海和平穩定現狀決心不變。

張五岳與沈有忠昨出席「川習再會：中美競合新局與台海情勢前瞻」座談會，張五岳指，此次川習會對川普而言，採購問題會是重中之重。

至於台灣議題，張五岳表示，美中更重要的是管控分歧，避免台灣問題引爆美中衝突或使台海情勢進一步升高。此次雙方「各盡所能、各取所需」，不用看成美中關係重大轉折，而應視為管控分歧過程中的「承上啟下」。

東海大學政治系主任邱師儀形容，當前美中關係接近「冷和平」，雙方沒有意圖解決所有爭端，但希望建立一個不會失控為軍事衝突的平台。

中正大學戰略暨國際事務研究所教授趙文志表示，川普逐漸意識到部分議題沒有中國大陸，是做不了的，美中過度競爭或過度和解，對台灣都存在風險，我方應期待的是美中關係是可預測。

精華 FAQ

  • 張五岳認為，台灣問題對北京仍是核心中的核心，但這次川習會在台灣議題上出現重大宣示或達成重大交易的機率微乎其微，雙方更重要的是管控分歧。

  • 外交部表示，會持續密切關注美中高層互動情形，並與美方保持良好溝通，確保台美關係穩定深化；陸委會也強調，美中台情勢短期內仍將維持三不變。

  • 邱師儀形容美中關係接近冷和平，雙方希望建立不致失控為軍事衝突的平台；趙文志則提醒，台灣應期待的是美中關係可預測，避免過度競爭或過度和解帶來風險。

紐約時報 華府 川習會

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