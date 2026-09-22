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整理包／川習會6道題：美中各有籌碼 誰先讓步？

任正非女兒一方式回應全家外逃傳聞 網友：太幽默了

冷眼集／持續推動美中關係 川習二會前 美盼台扮乖乖牌

記者 陳熙文
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圖為5月川習會在人民大會堂東大廳登場。（記者廖士鋒／攝影）
圖為5月川習會在人民大會堂東大廳登場。（記者廖士鋒／攝影）

美中領袖即將再度會面，美國川普政府近期傳出要求赴美的台灣官員減少造訪華府智庫，顯然是不希望在川習會之前出現任何差錯，持續推動美中關係的互動進程。

這符合川普政府近期重視管理美中風險，對中國大陸放低姿態做法，包括認同「建設性戰略穩定關係」用字、不願在南海議題上主動口頭針對中國大陸，以及美軍太平洋司令部司令帕帕羅與中國解放軍東部戰區司令楊志斌會晤等，都透露出美方的善意。

川普政府不肯與中國大陸針鋒相對，一來，美國去年啟動對中關稅貿易戰後，結果不如預期，反倒揭露美國在稀土礦物上對大陸供應鏈的依賴，同時也牽動美國農產品出口，對美國國內政局有潛在衝擊；二來，美伊衝突、俄烏戰爭皆尚未平息，川普選前承諾要為美國帶來和平，至今仍深陷衝突的泥沼，自然不希望另闢戰場。

既然用硬不成，就服軟，顯然是川普政府現階段的態度。

尤其隨著年底美國期中選舉逼近，川普一方面希望注意力更集中在國內政治，另一方面也期待把川習會轉化為選舉的助力，而非另一段失敗的兩國關係；假如習近平能帶來大豆、波音飛機訂單，並保證稀土供應，會是川普可以在短期宣傳、兌現的政績。

對美方而言，台灣的利益可以再等等：不管是對台軍售、台灣官員訪問，還是賴清德總統過境美國，現階段都必須以美中大局為重；而川普政府恐怕也希望台灣能識相點，演一下乖乖牌。

台海議題上，習近平上回證明他對川普有很大的影響力，川普在返美途中說出不少有利中方的言論，成功營造出中美共管台灣的格局，也轉移美方對中灰色地帶侵擾的注意力；如今川習即將再度會面，而中方也可能繼續說服川普，為賴清德貼上「麻煩製造者」的標籤。

賴政府上台後，沒有調整從美中競爭獲取紅利的思維，也沒有務實改善兩岸關係，無疑是讓台灣在美中台關係中陷入被動的原因之一。

精華 FAQ

  • 文章認為，川普政府不希望在川習會前出現任何差錯，因此要求台灣官員減少造訪華府智庫、降低對外動作，以避免刺激中方，讓美中關係能持續推進。

  • 內文指出，美方包括認同「建設性戰略穩定關係」用字、在南海議題上不主動口頭挑釁，以及安排美軍太平洋司令與解放軍東部戰區司令會晤，都顯示在管控對中風險。

  • 作者認為，台灣在美中大局下只能被迫讓步，對台軍售、官員訪美與總統過境都可能被延後或弱化；同時也批評賴政府未改善兩岸關係，使台灣更陷入被動。

川普 華府 川習會

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