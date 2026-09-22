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國安局前局長李翔宙：過度依賴美國 是台灣盲點

台灣新聞組／台北22日電
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國安局前局長李翔宙。（本報資料照片）
國安局前局長李翔宙。（本報資料照片）

國安局前局長、退役上將李翔宙近日與聯經出版合作，發表新書「政。望」，闡述50年來服務政府的經驗與建言。他批評，台灣政策的盲點包括：過度依賴美國保護，缺乏自主戰略思維；內部政治鬥爭，消耗戰略資源；缺乏長期戰略，只有短期應對；忽視基層民意的複雜性，將問題簡化為統獨。

李翔宙說，他要講一句讓很多人不舒服的話，就是台灣不能以「美國一定會來」作為安全戰略基石。烏克蘭例子可以證明：國際承諾是有條件的，其他國家的善意是可以計算的；台灣的存亡，不可能是對方計算中的最高優先。

他強調，美中台三角關係，在川習會之後已發生根本性變化，台灣多年來希望美國走出戰略模糊，更明確表達挺台，但美國總統川普卻是更清晰地「不支持台獨」，等於對北京策略性退縮，這導致台灣的安全感動搖，北京的戰略選項正在擴大；然而，綜合目前的區域整體情勢，北京的選項還是「大口慢嚼」的小規模測試，因為動武成本依舊很高，所以，對台灣而言，正確反應應該是：清醒、主動、多元。

書中另一強調的論點是，「一個讓人民失望的國家，守不住」；台灣的問題，不只是對岸武力威脅，而是年輕人買不起房，政治人物吵不完架，人民對政府信任逐步流失。

對於國防部長顧立雄宣布對刺槍術、休假回報、裝檢等制度採取廢除或大幅放寬，李翔宙也不以為然。李表示，這些制度具備對意志力、動員能力的訓練功能，不是簡單的「違反潮流」；尤有甚者，近年軍中充斥「上級不敢要求基層」文化，嚴重瓦解了部隊戰鬥力。他並批評，如今各界動輒把「感謝國軍」掛嘴上，對軍人的輕視，仍普遍存在社會中。

台中市長盧秀燕任期將屆，外傳卸任前將再次訪美。盧秀燕昨在議會總質詢時回應，已收到美國在內等多國邀請，考量時間分配，還有市政工作與輔選任務，相關行程仍在評估中。據了解，盧評估在選後赴美訪問。盧也再次示警，川習二會將登場，美方批台資助反川智庫，中央應召開國安會議，並修補台美關係。

精華 FAQ

  • 他指出，台灣最大的盲點是過度依賴美國保護，並把美國一定會來視為安全基石，卻忽略了自主戰略、長期規劃與區域風險變化。

  • 李翔宙認為川習會後三角關係已變，北京戰略選項擴大，但因動武成本仍高，短期較可能採取小規模測試與持續施壓，而非全面開戰。

  • 他不認同廢除或放寬刺槍術、休假回報等制度，認為這些有訓練意義；同時他批評軍中上級不敢要求基層的文化，以及社會對軍人的輕視。

烏克蘭

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