傳美要求台官員少訪華府智庫 國民黨：林佳龍「共管中國」夢該醒了

外交部長林佳龍。（本報資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： 國民黨陳以信批評，台灣官員赴美交流受限、賴總統未能過境與軍售延宕，凸顯台美關係不如政府宣稱樂觀，林佳龍的「共管中國」說法更不切實際。

媒體指美國前國安會中國事務主任、布魯金斯研究院何瑞恩透露，部分赴美台灣官員遭川普政府官員要求減少造訪華府 智庫。國民黨 文傳會主委陳以信今表示，賴政府應正視美國對台政策以美國利益為核心的外交現實，全面檢討對美工作。連對美關係都問題頻傳，外交部長林佳龍卻還幻想「共管中國」，這場夢真的該醒了。

陳以信指出，從賴清德 總統迄今未能過境美國本土、對台軍售延宕，到現在傳出台灣官員赴華府智庫交流受到限制，種種警訊都顯示台美關係面臨嚴峻挑戰。賴政府卻一再宣傳「台美關係史上最好」，顯然是自欺欺人、愚弄國人。

陳以信指出，林佳龍日前還宣稱「台灣利益就是美國利益」，甚至豪言台美「要去管理中國」。他批評，林佳龍的說法不僅天真，更是一廂情願；台灣連自己在華府的政策影響力都面臨挑戰，何來侈言「共管中國」？

陳以信說，林佳龍與其高談闊論，不如先回答，為何賴總統迄今仍未能過境美國本土？為何重要對台軍售仍在延宕？為何現在又傳出台灣官員連拜會華府智庫都被要求減少？

陳以信表示，報導指出川普不希望台灣成為其推動對中政策目標的障礙，再次凸顯「美國利益從來不等於台灣利益」。台美之間固然有許多共同利益，但林佳龍天真地把兩者畫上等號，就是把台灣安全建立在錯誤假設上。

陳以信表示，賴政府對美工作不及格，就不該再天天吹噓台美關係，更不該拿「史上最好」欺瞞國人。賴政府應正視美國對台政策以美國利益為核心的外交現實，全面檢討對美工作。連對美關係都問題頻傳，林佳龍卻還幻想「共管中國」，這場夢真的該醒了。

國民黨文傳會主委陳以信。(聯合報系資料照)