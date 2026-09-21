兩岸關係調查／川習會後美對台軍售 台47%民眾沒信心

本報系「兩岸關係年度大調查」，民眾對於美國持續提供台灣軍事援助與軍售看法分歧，47%沒有信心。圖為國軍向美採購的M1A2T戰車首支戰車營成軍。(本報系資料照片)

美中領導人川普、習近平 即將會面，牽動美中台關係，第二批140億美元對台軍售 是否上談判桌，備受矚目。本報系「兩岸關係年度大調查」顯示，64%民眾主張台灣在美中台三角關係中不向任一方傾斜，但聚焦AI等科技產業，認為台灣在美中科技競爭中應維持等距的比率略減為56%。此外，民眾對於美國持續提供台灣軍事援助與軍售看法分歧，44%有信心，47%沒有信心。

觀察美中台三角關係，調查發現，前三年調查都有66%民眾認為台灣應該維持等距，不傾向美國或中國任一方，今年調查略降為64%；主張向美國傾斜的比率由去年的18%增加到21%，10%支持向中國靠攏，比率較去年減少2個百分點。

民進黨支持者雖有53%主張傾美，但也有45%認為台灣應和美中維持等距；國民黨、民眾黨支持者和無政黨傾向的中立民眾，則多主張對美國或中國應維持等距，比率接近或超過70%。

對於美中在AI等科技領域競爭日益激烈，有56%民眾認為台灣產業在美中之間應該維持等距，不傾向美國或中國任一方，31%主張向美國傾斜，僅7%支持向中國靠攏。

兩岸軍事議題方面，有56%民眾認為中國武力犯台的風險和去年差不多，比率較去年增加10個百分點，覺得風險降低者維持5%左右，認為風險較去年升高者由45%降至34%。

此外，今年5月川習會 後美國擱置對台軍售，但同時間台灣又通過了史上最高、7800億元台幣國防採購特別條例，川習二會預計在美東時間24日登場，外界預料習近平會在峰會上就台灣問題向川普施壓。值此敏感時刻，多項對美軍購武器仍延宕交貨，也引發揣測。

調查發現，民眾對於美國是否會持續提供台灣軍事援助與軍售看法分歧，44%有信心，47%沒有信心，9%無意見。

調查還發現，如果兩岸發生軍事衝突，民眾對於美國協防可能性的看法反覆不定。前年有49%認為美方會派兵協防，比率高於覺得不會者的42%；去年逆轉為49%認為美方不會協防占多數；今年調查再次逆轉，認為美方會協防的比率回升至47%，43%認為不會派兵。

其中，民進黨支持者有81%相信美國會派兵協防台灣，國民黨及民眾黨支持者則各有70%及52%覺得不會，無政黨傾向的中立民眾有36%成相信美國會協防，48%覺得不會。

這次調查於8月31日至9月6日晚間進行，成功訪問了1075位20歲以上民眾；95%的信心水準下，抽樣誤差在正負3.0個百分點以內。調查是以台灣地區住宅電話為母體作尾數兩位隨機抽樣，調查結果依台灣地區20歲以上人口之性別、年齡及縣市結構進行加權。

川習會後，美國是否會持續軍事援助台灣或軍售 資料來源／聯合報系民意調查中心