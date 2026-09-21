兩岸關係調查／台5成民眾認兩岸轉趨緊張 台獨仍是最大變數

本報系民調顯示，56%民眾認為兩岸軍事關係處於緊張狀態。圖為台灣的海巡艦艇(左)與中國海警船(右)對峙。(台灣海巡署提供)

兩岸敵意持續攀升，本報系「兩岸關係年度大調查」顯示，接近和超過50%民眾持續認為兩岸軍事、政治與外交關係偏向敵對或緊張狀態，民眾仍多認為台灣獨立是兩岸關係最大變數；相較之下，兩岸經貿及民間社會互動評價則相對和緩。

本報系自2010年開始規畫「兩岸關係年度大調查」，每年定期追蹤台灣民眾對於兩岸關係的看法。調查是以「兩岸敵友量表」請民眾針對兩岸政治、軍事、外交、經貿及社會五大面向進行全面評估。調查以1至10分為範圍，評分1至4分代表兩岸關係友好或互利，5至6分代表關係和緩，評分7至10分代表兩岸關係緊張或競爭。

調查結果顯示，五大領域中，仍以兩岸民間互動現況較獲好評，30%民眾覺得兩岸民間關係熱絡，38%認為雙方關係和緩，26%感覺雙方關係低迷，比率都和去年相當。平均來看，兩岸社會關係平均得分5.6分，為五大領域中最獲好評者。

經貿現況也是兩岸關係評價相對和緩的項目，不過，43%認為兩岸經貿關係偏向競爭，19%認為兩岸經濟關係以互利為主，兩者均較去年增加2至3個百分點；認為兩岸經貿關係既競爭又互利者，則由36%降至30%一。平均來說，兩岸經貿關係得分6.4分。

兩岸外交部分，民眾評價與去年類似，60%認為兩岸外交處於高度競爭狀態，24%認為關係和緩，僅8%感覺兩岸外交戰火降溫。平均來說，兩岸外交關係得分7.5分，是五大領域中兩岸關係最競爭對立者。

代表政治領域的兩岸官方關係部分，認為雙方互動密切的比率近四年都在10%左右，今年調查為11%，覺得雙方關係穩定者持平，維持在32%左右，至於感覺台灣與中國官方處於緊張或敵對狀態的人接近50%，變化不大。平均來說，兩岸官方互動關係得分7.1分。

兩岸軍事關係部分，覺得兩岸處於緊張狀態的民眾，自2017年的42%逐年增加到2022年的64%高點後，今年調查降為56%，比率和去年相當；認為關係和緩者維持27%持平不變，僅10%感覺軍事關係友好。平均來說，兩岸軍事關係得分維持7.2分。

和去年的調查相較，民眾對於兩岸關係看法一年來變化不大，五大領域關係得分和去年相當，增減都在0.1分之內。

儘管兩岸政治、軍事及外交互動仍偏向對立或緊張狀態，但民眾普遍認為兩岸開戰可能性低。如果1分代表台灣與中國非常不可能開戰，10分代表非常可能爆發戰爭，民眾評估兩岸發生戰爭的可能性平均為4.4分，評分近五年調查持平，但較十年前已增加1.2分。

進一步分析影響兩岸關係轉趨緊張的主要因素，不提示選項前提下，民眾仍多認為台灣獨立是兩岸關係的最大變數，比率由17%降為15%；居次的影響因素則是中國持續軍事威脅和民進黨執政，各占12%；認為中國不放棄統一則在10%左右。

兩岸關係天平 資料來源／聯合報系民意調查中心