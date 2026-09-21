兩岸關係調查／53%台人主張維持現狀 52%不滿賴清德兩岸政策

本報系「兩岸關係年度大調查」顯示，今年有53%民眾主張台灣「永遠維持現狀」。圖為去年國慶，高雄左營果貿社區有數百位民眾參加雙十升旗典禮。(本報系資料照片)

關於台灣的前途，本報系「兩岸關係年度大調查」顯示，今年有53%民眾主張台灣「永遠維持現狀」，仍是最多數，32%主張獨立，12%主張統一；其中，主張獨立的人較去年增加7個百分點，是近十年調查的第三高 。賴清德 總統上任兩年多來，調查發現，不滿意賴總統處理兩岸關係表現的比率由63%降為52%，好評則由26%上升至37%。

本報系自2010年以來的調查顯示，民眾對台灣前途主張「永遠維持現狀」的比率介於45%至57%，主張獨立(包括急獨與緩獨)者介於24%至35%，而主張統一(包括急統與緩統)者則在10%至23%之間。

今年調查中，有18%民眾希望盡快獨立，14%傾向維持現況以後再獨立，4%主張急統，7%主張緩統，53%希望永遠維持現狀。

和歷年調查結果相比，主張永遠維持現狀者的人由去年的55%降至53%，較2023年的57%高點則減少4個百分點；主張急統和緩統的比率近八年變化不大，合計比率都在10%至14%之間，今年調查為12%；今年主張獨立的民眾合計為32%，較去年增加7個百分點，與2010年的35%高點差距3個百分點。

調查也發現，前年賴清德總統剛上任時，民眾對賴處理兩岸關係的表現評價分歧，44%滿意，43%不滿意；去年調查則轉為負面評價居多，不滿意比率攀升到63%，好評降至26%；今年調查雖仍以負評為主，但不滿意比率降至52%，滿意度回升至37%。

從政黨傾向來看，國民黨與民眾黨支持者分別有89%及85%不滿意賴清德處理兩岸關係的表現，民進黨支持者則有85%給予好評；無政黨傾向的中立民眾則以負面評價居多，29%滿意，49%不滿意，22%無意見。