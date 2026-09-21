兩岸關係調查／53%台人主張維持現狀 52%不滿賴清德兩岸政策
關於台灣的前途，本報系「兩岸關係年度大調查」顯示，今年有53%民眾主張台灣「永遠維持現狀」，仍是最多數，32%主張獨立，12%主張統一；其中，主張獨立的人較去年增加7個百分點，是近十年調查的第三高。賴清德總統上任兩年多來，調查發現，不滿意賴總統處理兩岸關係表現的比率由63%降為52%，好評則由26%上升至37%。
本報系自2010年以來的調查顯示，民眾對台灣前途主張「永遠維持現狀」的比率介於45%至57%，主張獨立(包括急獨與緩獨)者介於24%至35%，而主張統一(包括急統與緩統)者則在10%至23%之間。
今年調查中，有18%民眾希望盡快獨立，14%傾向維持現況以後再獨立，4%主張急統，7%主張緩統，53%希望永遠維持現狀。
和歷年調查結果相比，主張永遠維持現狀者的人由去年的55%降至53%，較2023年的57%高點則減少4個百分點；主張急統和緩統的比率近八年變化不大，合計比率都在10%至14%之間，今年調查為12%；今年主張獨立的民眾合計為32%，較去年增加7個百分點，與2010年的35%高點差距3個百分點。
調查也發現，前年賴清德總統剛上任時，民眾對賴處理兩岸關係的表現評價分歧，44%滿意，43%不滿意；去年調查則轉為負面評價居多，不滿意比率攀升到63%，好評降至26%；今年調查雖仍以負評為主，但不滿意比率降至52%，滿意度回升至37%。
從政黨傾向來看，國民黨與民眾黨支持者分別有89%及85%不滿意賴清德處理兩岸關係的表現，民進黨支持者則有85%給予好評；無政黨傾向的中立民眾則以負面評價居多，29%滿意，49%不滿意，22%無意見。
調查顯示，53%民眾主張台灣「永遠維持現狀」，仍是最多數；其次是32%主張獨立、12%主張統一，顯示維持現狀仍是社會主流意見。 今年主張獨立的比例合計為32%，比去年增加7個百分點，也是近10年調查中的第三高；其中18%希望盡快獨立，14%傾向先維持現況再獨立。 今年有52%民眾不滿意賴清德處理兩岸關係，滿意度則回升到37%；相較去年63%不滿意、26%好評，整體雖仍偏負面，但評價已有改善。
精華 FAQ
調查顯示，53%民眾主張台灣「永遠維持現狀」，仍是最多數；其次是32%主張獨立、12%主張統一，顯示維持現狀仍是社會主流意見。
今年主張獨立的比例合計為32%，比去年增加7個百分點，也是近10年調查中的第三高；其中18%希望盡快獨立，14%傾向先維持現況再獨立。
今年有52%民眾不滿意賴清德處理兩岸關係，滿意度則回升到37%；相較去年63%不滿意、26%好評，整體雖仍偏負面，但評價已有改善。
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逾6成台人支持兩岸擴大交流、4成3認經貿關係偏競爭
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