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兩岸關係調查／學者：台民眾對美態度 明顯兩極固化

記者程嘉文陳熙文／台北報導
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「兩岸關係年度大調查」顯示，民眾對美國持續提供台灣軍事援助與軍售，44%有信心，47%沒有信心。如果兩岸衝突，認為美方會協防的比率47%，43%認為不會派兵。至於中國武力犯台的風險，56%認為和去年差不多。學者認為，台灣社會兩極分化的情況非常明顯，至於影響調查結果變化的中間選民，應該是受到時事影響而搖擺。

淡江大學國際事務與戰略研究所兼任副教授黃介正說，較明顯有變化的是認為「中國犯台風險升高」的人明顯下降。這應該是因為川習高峰會看起來氣氛良好，另外隨著2027年即將到來，所謂這一年中國將犯台的「戴維森窗口」理論，看來並無跡象。

中華戰略前瞻學會研究員揭仲說，照理說對「持續提供軍售」與「美軍會派兵協防」的看法，應該是正相關。美國軍售的現實可能性，應高於美軍協防。然而調查結果卻顯示，今年有更多人對軍售沒有信心，但是相信美軍會協防的人卻增加了，呈現矛盾的結果。

揭仲表示，台灣民意兩極分化嚴重，支持民進黨的人篤信美國會挺台灣抗中，支持在野黨的人則對美國缺乏信心。兩個陣營看起來都高度固化，這當然不是好現象。

政大外交系教授黃奎博分析，在5月川習會之後，川普對台態度出現變化，有更多的負面評論，若台灣民眾反倒對於美國協防台灣抱有更樂觀的態度，可能是因為對台灣先進製程的晶片表現出信心，足以保證台灣的安全。

精華 FAQ

  • 調查顯示，民眾對美國持續提供台灣軍事援助與軍售的信心不高，44%表示有信心，47%則沒有信心，顯示支持與不信任幾乎呈現對半分布。

  • 在兩岸衝突情境下，47%受訪者認為美方會協防台灣，43%則認為不會派兵。學者指出，這與對軍售的看法未必一致，反映民意存在矛盾與分化。

  • 學者認為，台灣社會對美態度已明顯兩極固化，支持不同政黨者對美國的信任差異很大；同時，認為中國犯台風險升高的人下降，可能與川習會氣氛及2027年「戴維森窗口」未見跡象有關。

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