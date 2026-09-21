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川習二會將登場 台學者：恐再談到台灣並帶來震盪

記者張鈺琪／台北即時報導
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兩岸政策協會21日上午在台大校友會館舉行「川習再會：中美競合新局與台海情勢前瞻」...
兩岸政策協會21日上午在台大校友會館舉行「川習再會：中美競合新局與台海情勢前瞻」座談會，與談人（左起）為陳建甫、邱師儀、洪耀南、沈有忠、張五岳、譚耀南、趙文志。（記者張鈺琪／攝影）

川習二會即將於本周登場，東海大學政治系主任邱師儀研判，美國總統川普這次應該還是會談到台灣。他認為，整體國際局勢不會因川普個人的發言立即出現重大改變，但川普過去在伊朗、烏克蘭等議題上的發言風格，仍然可能帶來震盪，因此台灣應做好風險控管。

兩岸政策協會21日上午在台大校友會館舉行「川習再會：中美競合新局與台海情勢前瞻」座談會，由理事長洪耀南主持，邱師儀在會上提出前述觀點。他並提到，約140億美元對台軍售案目前未獲川普批准，他認為此事「跟原本我們台美之間的互信是有影響」，因此除了美中需要管控分歧，「台灣跟美國之間也要管控分歧」。

他進一步分析，如果川普希望與中國國家主席習近平達成某些經貿利益，不排除可能希望台灣避免被美方視為「過度挑釁」北京。他形容，這可能類似過去小布希政府與陳水扁政府互動時的情況。不過，他也強調，就整體戰略架構而言，台灣在美中關係中是「重中之重」，要將台灣作為交易標的「是不可能的事情」。

對於中日關係惡化是否可能被帶進川習會，中正大學戰略暨國際事務研究所教授趙文志則認為，中日關係不會是此次川習會的核心議題。習近平此行主要會聚焦台灣、AI、關稅及對美採購等問題，「日本的議題，我覺得在美中關係當中，不是他們要討論的核心」。

趙文志分析，即使雙方談及日本，以川普與日本首相高市早苗的關係，他也不認為川普會按照北京的期待，轉而向日本施壓，要求改善中日關係。

精華 FAQ

  • 邱師儀認為，川普這次大致仍會談到台灣，但他也強調，川普個人的發言不至於立刻改變整體國際局勢。真正需要注意的是，川普過去在伊朗、烏克蘭等議題上的表態風格，可能帶來震盪。

  • 邱師儀指出，約140億美元對台軍售案目前未獲川普批准，這會影響原本台美之間的互信。他因此主張，不只美中要管控分歧，台灣與美國之間也應設法降低摩擦與不確定性。

  • 趙文志認為，中日關係惡化不會是此次川習會的核心議題，習近平此行主要會聚焦台灣、AI、關稅與對美採購等問題。他也不認為川普會依北京期待，進一步向日本施壓。

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