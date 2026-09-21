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洪申翰今出席APEC會議 港媒：不宜視作兩岸關係破冰

特派記者黃雅慧葉信菉／桃園機場－南京21日電
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勞動部長洪申翰（右）20日下午前往桃園國際機場，搭機前往大陸江蘇南京，準備出席於...
勞動部長洪申翰（右）20日下午前往桃園國際機場，搭機前往大陸江蘇南京，準備出席於21日召開的「亞太經濟合作組織」（APEC）人力資源發展部長會議（HRDMM）。(記者葉信菉／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

勞動部長洪申翰赴南京參加APEC部長會議，成為賴清德上任後首位赴陸部長；港媒認為此行不宜解讀為兩岸破冰，僅是多邊機制下的正式交流。

勞動部部長洪申翰20日晚間19時57分許抵達南京，預計參加21日在南京舉行的亞太經濟合作組織（APEC）人力資源發展部長會議（HRDMM）。他也是賴清德總統上任以來首名赴陸的部長。

洪申翰20日下午現身桃園機場，一身輕便向媒體打招呼，並未接受採訪。17時50分的班機近20時落地南京機場，據知情人士透露，洪申翰在機場內部走特殊通道離開機場。等候在外的媒體並未能有機會訪問與捕捉到洪申翰現身畫面。

值得注意的是，洪申翰此行的時間點相當敏感，在他訪問南京幾天後的24日，美國總統川普預計在華府接待中國大陸國家主席習近平。隨著美中兩大強權尋求處理雙方分歧，台灣議題再次受到外界高度關注。

洪申翰15日表示，APEC是非常重要的國際性多邊經貿會議，一直以來都秉持專業參與精神來投入，近年勞動部跟APEC有越來越多互動，也與許多APEC成員國在APEC機制下共同合作，如7月就有跟美方一起合辦AI工作坊。他強調，「我們是APEC的正式會員」，平等參與、對等尊嚴是一直以來參與APEC最核心的原則，會依照APEC的規定參與、不會自我設限。

港媒南華早報此前分析，由於兩岸官方對話暫停，洪申翰此次出行，具有相當意義。一方面他是賴清德政府首名赴中國大陸訪問的部長級官員；另一方面，他是以APEC正式會員身分參加部長級會議，而不是進行雙邊官方訪問。

該報導引述分析人士說法稱，不宜將洪申翰此行解讀為兩岸關係「破冰之旅」，也不代表台北與北京之間的官方交流已經恢復。面對11月在深圳舉行的APEC經濟領袖會議，台灣即將選派代表的人選，將會是更具意義的考驗。

此前，經濟部次長賴建信已赴北京出席能源部長會議，前行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮也曾赴蘇州出席貿易部長會議。

精華 FAQ

  • 洪申翰20日晚間抵達南京，預計21日出席在當地舉行的APEC人力資源發展部長會議。他是以APEC正式會員身分參與，並非以台灣官方雙邊訪問名義前往。

  • 因為他是賴清德總統上任後首名赴陸的部長級官員，加上時間點鄰近美中領袖會面，台灣議題再度受關注，因此這趟行程備受媒體與政治觀察者注意。

  • 港媒指出，洪申翰是以APEC正式會員身分參會，不宜視為兩岸關係破冰，也不代表台北與北京官方交流恢復；真正值得觀察的，是11月深圳APEC領袖會議台灣代表人選。

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