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新聞眼／綠抗中牌難獲認同 藍有中間選民流失危機

記者周佑政
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賴清德在總統大選勝出，而對中國大陸向來「不友善」的賴清德執政後，去年在大陸「反分...
賴清德在總統大選勝出，而對中國大陸向來「不友善」的賴清德執政後，去年在大陸「反分裂國家法」屆滿20周年前夕推出「賴17條」，更加緊縮兩岸交流往來。(記者許正宏／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

民調顯示台灣支持維持現狀者下滑、支持獨立者上升，文章認為與民進黨抗中操作及兩岸對立升高有關，也指出國民黨因親中標籤面臨中間選民流失。

本報系兩岸關係年度大調查顯示，今年有5成3民眾主張「永遠維持現狀」，較去年少了2個百分點、3成2主張獨立，則比去年增加7個百分點。台灣民意出現微妙變化，主因民進黨長年執政大賣「芒果乾」打抗中牌，煽動仇中情緒的同時，也激發中共對台愈來愈強勢，兩岸敵意螺旋上升，已偏離和平之路，更加深戰爭風險及民眾憂慮。

民進黨連續執政迄今已超過10年，有別於國民黨執政時期，兩岸互動交流較屬於「善的循環」，民進黨執政以來，兩岸關係陷入冰點，更有雪上加霜的趨勢。在民進黨高舉「抗中」大旗、販售芒果乾的政治操作下，北京當局自然也還以顏色，對台方的態度從「已讀不回」到「不讀不回」，甚至隔空開嗆，共機共艦多次圍台軍演、打壓台灣的國際空間，兩岸情勢愈趨緊張，兩岸人民漸行漸遠。

綠營逢中必反，更因抗中牌獲得政治紅利，賴清德在總統大選勝出，而對中國大陸向來「不友善」的賴清德執政後，去年在大陸「反分裂國家法」屆滿20周年前夕推出「賴17條」，更加緊縮兩岸交流往來，陸方今年則祭出「中國民族團結法」更加強勢確認「統一路線」。兩岸官方你來我往之間，扼殺對話空間、加劇雙邊對立，台灣支持獨立的民意攀升。

今年是台灣地方選舉年，16個月後就是總統大選，明年進入大選年，可預見民進黨依舊會繼續操弄抗中與芒果乾；中共21大將於1年後召開，習近平尋求續任，台灣問題對習是重中之重，不難想見，大陸會持續加大對台施壓、文攻武嚇。

民調顯示仍有超過半數的民眾不滿意賴總統處理兩岸關係的表現，凸顯民進黨「抗中」路線不被認同，不容賴政府忽視。國民黨雖持續追求兩岸和平，黨主席鄭麗文赴陸參與「鄭習會」，增加交流、彼此理解；然而，在民進黨強力政治操作下，國民黨長期面對綠營對其兩岸路線的抹紅攻擊，難甩「親中」標籤，無法建構一套有力的論述，導致國民黨近年來在年輕世代與中間選民的認同度上面臨流失危機。

兩岸政治對壘持續，台海情勢更凶險，最終承受代價的是台灣人民。民進黨或可靠販賣芒果乾獲取選舉紅利，但多數國人不願見到兩岸關係走入死胡同，讓兩岸降溫是政治責任，無論是執政的民進黨，或是爭取重返執政的國民黨，都須證明自己是能讓國人放心的掌舵者。

賴清德總統兩岸政策表現 (資料來源／聯合報系民意調查中心)
賴清德總統兩岸政策表現 (資料來源／聯合報系民意調查中心)

精華 FAQ

  • 調查顯示，主張「永遠維持現狀」的比例降到53%，較去年少2個百分點；主張獨立者升到32%，增加7個百分點，顯示民意正朝更分化方向變動。

  • 文章認為民進黨長年操作抗中與芒果乾，雖獲得政治紅利，卻也刺激仇中情緒，促使北京更強勢回應，導致兩岸敵意螺旋上升、對話空間被壓縮。

  • 文章指出國民黨雖主張交流與和平，並嘗試增加對陸互動，但在綠營抹紅攻擊下仍難擺脫親中印象，進而使年輕世代與中間選民認同度持續流失。

民進黨 中共 國民黨

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