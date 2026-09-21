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學者：北京加大「反獨促統」力道 推升台灣急獨聲音

記者張鈺琪／台北21日電
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淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳分析，北京近年加大「反獨促統」力道，加上兩岸政...
淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳分析，北京近年加大「反獨促統」力道，加上兩岸政治氛圍緊繃，都可能推升台灣內部急獨聲音。(本報資料照片)

AI摘要

文章摘要整理：

民調顯示兩岸關係持續緊張，主張獨立者升至3成2。學者認為，北京強化反獨促統與軍事、外交壓力，正刺激台灣內部急獨聲音升高。

本報系民調顯示，民眾對兩岸外交、軍事與政治關係的評分皆落在緊張區間，主張獨立者則由去年的2成5升至3成2。淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳分析，北京近年加大「反獨促統」力道，加上兩岸政治氛圍緊繃，都可能推升台灣內部急獨聲音。

今年兩岸外交、軍事、政治關係評分分別為7.5、7.2與7.1分。張五岳指出，民眾感受最深的還是外交與軍事壓力。外交方面，台灣邦交國所剩有限，北京近年也常在國際場合及與其他國家簽署的公報中談到台灣問題；軍事方面，海警及灰色地帶壓力持續存在。

對於今年主張獨立者升至3成2，其中「盡快獨立」達1成8，張五岳認為，3成2算是很高，從長期民調，統獨兩端聲音往往彼此刺激，當獨派感受到北京加大統一力道，或台灣內部出現較明顯的親中、統一主張時，急獨聲音就會上升。今年另有逾6成民眾支持雙城論壇、擴大兩岸觀光及民間交流。張五岳表示，民眾對交流大致持正面看法，但目前政策與民眾主觀期待仍存在一段落差。

民調 雙城論壇

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