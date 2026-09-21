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逾6成台人支持兩岸擴大交流、4成3認經貿關係偏競爭

台灣新聞組／台北21日電
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本報系兩岸關係年度大調查顯示，今年3成2民眾主張獨立。圖為往返兩岸的旅客。(本報...
本報系兩岸關係年度大調查顯示，今年3成2民眾主張獨立。圖為往返兩岸的旅客。(本報資料照片)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：6成7民眾支持兩岸觀光客擴大往來，6成2也支持民間交流。
  • 重點二：4成3認為兩岸經貿關係偏競爭，工商界盼政府政經分離。
  • 重點三：西進就業意願降至3成，年輕族群赴陸工作意願明顯下滑。

展望兩岸關係，本報系聯合報「兩岸關係年度大調查」顯示，6成7民眾支持推動兩岸觀光客擴大往來，6成2支持兩岸民間擴大交流。另外，有4成3民眾認為兩岸經貿關係偏向競爭。工商團體認為，在兩岸官方沒有恢復往來前，民間、經貿交流還是相當重要，但希望政府能夠政經分離，「老拿政治來講產業，對大家都是很痛苦的抉擇」。

兩岸交流議題方面，今年國民黨民眾黨先後赴大陸交流，台北與上海雙城論壇持續進行，類似的兩岸交流平台，有6成3民眾支持繼續舉辦，2成7不支持，1成無意見。觀光部分，6成7民眾支持推動兩岸觀光客擴大往來，2成8不支持，5%無意見。

此外，今年大陸擴大推動包括電影、藝術、體育等民間交流，台灣官方則認為相關活動具統戰意涵。即便如此，仍有6成2民眾支持兩岸民間擴大交流，3成對此不支持，9%無意見。

其中，國民黨與民眾黨支持者分別有9成1及8成3支持兩岸民間擴大交流，民進黨支持者對此多表反對，3成支持，6成5不支持；無政黨傾向的中立民眾則多表支持，6成1支持，2成4不支持，1成5無意見。

調查還發現，民眾西進就業意願在2018年攀升至4成3的高點後急轉直下，2019年降至3成6，2020至2022年有意願者都低於3成，此後4年回升至3成以上，維持在3成至3成4之間，今年調查為3成，較去年調查減少4個百分點。

分析發現，50至59歲者有意願赴大陸就業的比率維持3成6，西進就業意願高於其他世代；20至29歲者在2017至2018年時願意前往大陸就業的比率超過5成，此後逐年下滑，今年西進就業意願降至1成以下。

此外，願讓子女到大陸唸書的人近7年都維持在2成8至3成2間，今年調查為3成；至於願意搬到大陸定居的比率近8年都在7%至1成2之間，今年調查為1成1。

經貿關係方面，商總理事長許舒博認為，過去總說大陸產品比較低端，台灣則走中高端路線，但近年來大陸產品品質都在提升，就形成競爭。

許舒博說，中小型企業在大陸布局仍相當多，雖然兩岸貿易依存度降低，但加上香港，整體比重仍達3成，連同東協占比就更高；大陸是台灣最大市場，如果兩岸中斷經貿往來，例如中斷ECFA，產業界並不樂見，籲政府「不要把兩岸關係走到絕」。

工總理事長潘俊榮也認為兩岸的民間交流相當重要。他透露，陸委會主委邱垂正、海基會董事長蘇嘉全都支持兩岸民間健康有序的交流。台灣產業界基於在台灣永續經營、照顧員工生計與善盡社會責任的前提下，願意扮演更多更大的力量，作為兩岸和平溝通橋梁。

民眾對兩岸文化交流看法 資料來源／聯合報系民意調查中心
民眾對兩岸文化交流看法 資料來源／聯合報系民意調查中心

精華 FAQ

  • 調查顯示，6成7民眾支持推動兩岸觀光客擴大往來，6成2支持兩岸民間擴大交流，顯示社會整體仍傾向維持互動與接觸。

  • 有4成3民眾認為兩岸經貿關係偏向競爭。工商團體則認為即使官方往來有限，民間與經貿交流仍重要，並希望政府政經分離，避免政治牽動產業。

  • 西進就業意願今年降至3成，較去年少4個百分點；20至29歲族群更降到1成以下。至於願讓子女赴陸唸書為3成，願意搬去定居則為1成1。

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