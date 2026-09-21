逾6成台人挺擴大往來 兩岸交流成避戰安全閥

大陸今年開放上海陸客到金馬旅遊，上海旅遊業者盼相關手續盡快落地。圖為金門建功嶼。(本報資料照片)

AI摘要 文章摘要整理： 文章指出，多數台灣民眾支持擴大兩岸民間交流與觀光往來，認為這種經貿與人員互動是降低衝突、維繫台海穩定的重要安全閥。

本報系兩岸關係民調結果顯示，民間互動與經貿關係仍是五大領域最和緩的兩者，有6至7成民眾支持擴大民間、觀光客往來，凸顯了社會對於民間交流的重要性仍高度認可。

根據兩岸官方各自公布的統計，今年1至7月，進入台灣的大陸人民有38萬7805人次；而從台灣前往大陸的民眾，上半年達到285萬人次。其中小三通更是異常火爆，今年前8月兩岸旅客量達158.36萬人次、同比增長25.34%。陸委會公布的兩岸經濟統計月報則顯示，今年上半年兩岸貿易額1143.8億美元，比去年增加3成，兩岸貿易占台灣外貿比重為15.5%；今年上半年，台灣全體銀行對大陸匯出款與匯入款，都增長將近兩成之多。

這加起來320餘萬人次的兩岸人員往來以及半年1000多億美元的貿易額，不啻是兩岸之間重要的「安全閥」。在官方毫無互動、軍事緊張持續、外交鬥爭升高的當下，藉由旅遊等民間交流，重啟兩岸相互理解，並緩和對立與衝突，也是跨黨派共識。

質言之，維護台灣安全，除了增加軍備及防衛能量等備戰手段，也不能放棄兩岸交流、增進雙方理解及降溫台海等避戰作為。備戰與避戰，兩者不能偏廢，更應視為台海穩定的雙重保險。

國際上也有類似的見地，對於目前局勢最為緊張、飽受戰火摧殘的中東，土耳其資深政治家、財政部長希姆謝克近日在伊斯坦堡受訪時坦言，中東內部衝突不斷，在於區域內貿易往來十分有限（比重1成4），若區域經濟一體化程度更高，緊張局勢與戰爭代價就會高很多。

不過，今年來台的大陸人民較去年已有所下滑，尤其經貿交流人次減少近1成，整體看來有中止連續5年復甦的跡象。同時陸客經小三通赴金馬旅遊，審核與申請程序已遭「強化」而趨嚴，台方對民眾赴陸，也有愈多限制，涉及到旅行社、公務員、地方政府人士及大學師生等各領域。值得警惕的是，一旦這些兩岸關係安全閥被拔掉，或遭大程度弱化，造成的損失或風險恐不容小覷。