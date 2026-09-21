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洪申翰赴南京APEC 藍委：綠營有「一石二鳥」選舉考量

記者詹宜庭／台北21日電
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勞動部長洪申翰（右）20日下午前往桃園國際機場，搭機前往大陸江蘇南京，準備出席於...
勞動部長洪申翰（右）20日下午前往桃園國際機場，搭機前往大陸江蘇南京，準備出席於21日召開的「亞太經濟合作組織」（APEC）人力資源發展部長會議（HRDMM）。（記者葉信菉／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

李彥秀批評民進黨派洪申翰赴南京參加APEC會議帶有選舉考量，並指真正考驗將在11月深圳APEC領袖會議的台灣代表層級。

針對勞動部長洪申翰前往中國大陸南京，將出席今、明天舉行的APEC人力資源發展部長級會議。國民黨立委李彥秀表示，民進黨有「一石二鳥」的選舉考量，如果遭到打壓或是穿小鞋，立刻可以轉化為選舉的政治相罵本；如果順利與會，也可以向綠營支持者以及中間選民宣傳「民進黨」有能力處理兩岸關係。

李彥秀表示，今年5月，前行政院政務委員兼經貿談判辦公室（OTN）總談判代表楊珍妮就曾前往江蘇參加APEC（亞太經濟合作會議）貿易部長會議，洪申翰並非首位赴陸的部長級內閣官員，楊珍妮與洪申翰相繼前往中國大陸參與正式國際會議，當然對兩岸關係和緩有所幫助，但是與兩岸破冰或是官方接觸仍有相當大的距離。

李彥秀指出，民進黨政府指派部長級官員前往中國大陸參加APEC會議，有「一石二鳥」的選舉考量，如果遭到打壓或是穿小鞋，立刻可以轉化為選舉的政治相罵本，以及反中抗中的籌碼；如果順利與會，也可以向綠營支持者以及中間選民宣傳「民進黨」有能力處理兩岸關係，以部長身份前往中國大陸參與國際會議。

李彥秀說，對中共而言，不論是國際會議與賽事正式場合，遵循國際規範進行處理，避免不必要的麻煩，提升國際形象，這符合中國大陸的政經的實力，也凸顯中國大陸在兩岸與美中台關係上的自信。

李彥秀強調，兩岸關係真正的角力，將是今年11月在深圳舉行的APEC經濟領袖會議，台灣選派代表的層級。

李彥秀提到，2001年陳水扁執政時期，APEC領袖峰會在上海舉行，原本選派前副總統李元簇出席，因中共阻撓台灣首度缺席；馬英九主政時期兩岸關係和緩，由前副總統連戰與蕭萬長出席會議；蔡英文時期，分別由宋楚瑜以及張忠謀代表出席；而賴清德總統上任後，兩次會議都是由林信義出任代表，11月峰會是否繼續由曾經擔任行政院副院長的林信義代表出席，還是有機會提升「領袖代表」層級，才是兩岸關係與台灣在APEC影響力真正的考驗。

針對洪申翰預計參加21日在南京舉行的亞太經濟合作組織（APEC）人力資源發展部長...
針對洪申翰預計參加21日在南京舉行的亞太經濟合作組織（APEC）人力資源發展部長會議（HRDMM），國民黨立委李彥秀認為民進黨有一石二鳥的考量。(本報資料照片)

精華 FAQ

  • 她認為民進黨有明顯的「一石二鳥」選舉考量，若對方打壓台灣代表，就能轉為政治宣傳；若順利出席，則可對綠營支持者與中間選民展現處理兩岸關係的能力。

  • 她指出，楊珍妮今年5月已赴江蘇參加APEC貿易部長會議，洪申翰並非首位赴陸的部長級官員。這類正式國際會議有助緩和兩岸氣氛，但距離官方破冰仍很遠。

  • 李彥秀認為，真正的角力不在南京部長會議，而在今年11月深圳舉行的APEC經濟領袖會議。台灣將派出何種層級代表，是否能提升到更高規格，才是兩岸與台灣國際影響力的考驗。

民進黨 APEC 國民黨

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