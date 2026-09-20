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台發起「世界災害管理聯盟」學者：暴露賴政府外交處處失利

記者李人岳／台北20日電
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賴清德總統（前排右三）出席「2026全社會防衛韌性國際論壇」時，宣布成立「世界災...
賴清德總統（前排右三）出席「2026全社會防衛韌性國際論壇」時，宣布成立「世界災害管理聯盟」（WADM），讓台灣成為跨國防災協作的中樞。(記者張文玠／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

賴清德宣布成立由台灣主導的世界災害管理聯盟，號稱串聯21國推動防災合作，但學者質疑這是外交受挫下另闢蹊徑，且組織性質與實際功能仍不明。

總統府全社會防衛韌性委員會成立兩周年，昨日舉辦「全社會防衛韌性國際論壇」，賴清德總統在致詞時宣布邀集21個國家的政府、團體與機構，成立「世界災害管理聯盟」（WADM），讓台灣成為跨國防災協作的中樞。他強調，這是半個多世紀以來，台灣推動國際組織參與的重要突破。

賴總統表示，總統府兩年前成立全社會防衛韌性委員會，目標是當國家面對任何災難，除了政府能夠持續有效運作，社會與民生機能也正常不變，且必要時，能夠支援軍事需求；經過兩年的整備，他自信現在的台灣模式也能讓國際參考。

賴總統宣布，成立由台灣發起的國際組織WADM。這個組織將推動聯合訓練、聯合演練、相互支援及資訊分享，串聯災前預警、災中應變與災後復原，讓台灣成為跨國防災協作的中樞。他強調，台灣有信心可以提供幫助（Taiwan Can Help），台灣要串聯亞太與歐美的消防、災防教育及訓練體系，持續導入美國消防協會（NFPA）國際專業標準，建立國際合作網絡。

賴總統說，WADM的成立，是半個多世紀以來，台灣推動國際組織參與的重要突破。其中，共有台灣11個友邦及索馬利蘭創始會員，另有來自美國、日本、英國、德國、荷蘭、波蘭、土耳其及菲律賓，共21個不同國家的中央及地方政府、災防機構與團體，以觀察員或夥伴身分加入，讓合作網絡橫跨全球各地。

外交部補充，這是台灣時隔55年首次在台倡議建立政府間國際組織，目前有13個會員國、17個觀察員及11個夥伴，將強化跨國防救災合作。在WADM之前，1970年及1971年分別在台成立「亞洲太平洋地區糧食與肥料技術中心」及「亞蔬─世界蔬菜中心」；WADM總部設在台灣，南投竹山消防署訓練中心將成印太重要災防訓練基地。

不過，政大外交系教授黃奎博認為，這恐怕暴露賴政府外交處處失利，「要喝牛奶就自己養頭牛」，自己籌組國際組織，但又歷史去脈絡化，忽略兩蔣時代也曾做過類似努力。軍事專家揭仲則擔憂，政府推動全社會防衛韌性兩周年，但卻始終沒有面對最嚴峻的戰時問題。

黃奎博說，賴總統強調這是「半個多世紀以來，台灣推動國際組織參與的重要突破」，似乎正透露賴政府推動國際組織參與不順，所以乾脆另闢蹊徑。早在冷戰初期，政府也曾和韓菲等周邊國家籌組過「亞洲人民反共聯盟」（亞盟）和「世界反共聯盟」（世盟）等反共國際組織，並且每年在台北召開年會，如今政府的舉動，彷彿又看到亞盟、世盟的影子；然而賴總統又是刻意把歷史去脈絡化，忽略兩蔣時代就做過的事，可是到頭來，還是重蹈「走不出去，就自己開一家店」的做法。

黃奎博指出，維基百科出現WADM頁面，把美日等國與邦交國放一起，強調有中央與地方政府、團體機構參與，會讓民眾誤以為WADM有非邦交國的中央政府參加，有助大內宣。政府應說清楚WADM究竟是國際政府組織還是國際非政府組織？也應說明，WADM有多少實質互助，或僅是觀念和教育訓練交流。

精華 FAQ

  • 賴清德宣布由台灣發起「世界災害管理聯盟」（WADM），邀集21個國家的政府、團體與機構參與，目標是打造跨國防災協作平台，並讓台灣成為聯盟運作與訓練的中樞。

  • WADM將推動聯合訓練、聯合演練、相互支援與資訊分享，串聯災前預警、災中應變及災後復原，並導入NFPA等國際標準，強化亞太與歐美防災體系的連結。

  • 黃奎博認為，政府推動國際組織參與不順才轉而自行籌組，像是「走不出去，就自己開一家店」；他也質疑WADM究竟是政府間組織還是非政府平台，實質互助內容仍不清楚。

賴清德

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