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京台科技論壇開幕 國台辦：共同探索兩岸科技產業創新發展

特派記者陳宥菘／北京20日電
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京台科技論壇19日在北京開幕。(記者陳宥菘／攝影)
京台科技論壇19日在北京開幕。(記者陳宥菘／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

京台科技論壇在北京開幕，兩岸官員與產業代表強調以合作推動科技與產業融合，並持續擴大台商台企在大陸的發展空間。

第29屆京台科技論壇開幕式昨天上午在北京亦莊舉行，大陸國台辦副主任彭慶恩致詞表示，歡迎台胞主動參與兩岸企業研發合作，共同探索兩岸科技產業創新發展路徑。大陸將用心用情傾聽台商台企心聲，支持台商台企加快轉型升級，拓展內需市場，扎根大陸更好更快發展。

論壇由兩岸企業家峰會與全國台企聯支持、大陸國台辦和北京市政府主辦，活動主題為「科技引領產業融合 數智賦能健康未來」，超過700人與會。

彭慶恩表示，「一五五規畫」將為台胞台企在大陸發展開闢廣闊空間，大陸願意與台胞分享發展機遇與成果，開創兩岸經濟合作新局面，他說，「以合作代替對立，以融合共創未來，才是兩岸關係的正道」。

北京市長殷勇指出，本論壇29年來已促成京台兩地企業合作300多項，在京累計註冊台資企業超過4200家，投資總額逾650億元人民幣（約97億美元）。北京將持續深化京台交流合作，為台企台胞在京發展創造更好條件，並進一步深化京台科技合作，深入實施「兩岸科技創新中心建設3年行動」，在醫藥健康等領域促成更多項目落地，並支持台灣學子在京就業創業，以及落實對台「十項措施」。

前行政院長、兩岸企業家峰會台方理事長劉兆玄表示，當前供應鏈重組以及去風險化成為全球企業家必須嚴肅面對的課題，兩岸企業應該緊抓未來產業發展的藍圖跟路線，在關鍵技術供應鏈的韌性上進行戰略布局，在變局中尋求穩定，在挑戰中尋求新機遇。

大陸全國台企聯會長李政宏受訪指出，今年人工智慧（AI）發展爆發，這次論壇聚焦的3個重點，包括車聯網、智慧健康以及科技金融，有很多可以探討的方向。

前經濟部長、兩岸企業家峰會台方秘書長尹啟銘認為，台灣正積極發展AI、無人機與機器人產業，這些方面大陸已有相當好的研發成果，如果兩岸間能彼此合作，對兩岸都好。

第29屆京台科技論壇19日上午在北京亦莊開幕，大陸全國台企聯會長李政宏出席致詞。...
第29屆京台科技論壇19日上午在北京亦莊開幕，大陸全國台企聯會長李政宏出席致詞。(記者陳宥菘／攝影)

精華 FAQ

  • 本屆論壇以「科技引領產業融合 數智賦能健康未來」為主題，聚焦兩岸科技、產業與健康領域合作，並吸引超過700人與會，凸顯交流規模與產業對接意義。

  • 彭慶恩表示，歡迎台胞參與兩岸企業研發合作，並希望共同探索科技產業創新發展路徑；同時強調將支持台商台企轉型升級、拓展內需市場，在大陸扎根發展。

  • 北京市長殷勇指出，論壇29年來已促成300多項合作，未來將深化京台科技合作；劉兆玄、尹啟銘與李政宏也都認為，供應鏈重組下更應透過AI、智慧健康等領域合作尋找新機遇。

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