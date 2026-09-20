退役海巡艦贈菲 鄭麗文：漁民傷口撒鹽 學者：給菲律賓遞槍

國民黨主席鄭麗文19日到屏東縣潮州鎮出席造勢活動，幫黨籍縣長參選人蘇清泉及各級參選人站台。（記者潘奕言／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 鄭麗文與學者都質疑賴政府贈送除役海巡艦給菲律賓的做法，認為不僅無助台灣漁民，還可能加劇海域爭議與戰略風險。

國民黨 主席鄭麗文 昨到屏東縣潮州鎮出席造勢活動，幫黨籍縣長參選人蘇清泉及各級參選人站台，現場聚集超過數千名支持者。鄭麗文批評賴政府擬將除役海巡艦「金門艦」整修後贈送菲律賓，是在漁民傷口上撒鹽。她說並非反對台灣與菲律賓交朋友或互贈禮物，但可選擇的項目很多，為何偏偏送出保護台灣漁民任務的海巡艦？

鄭麗文表示，過去曾有漁民在海上流血甚至犧牲生命，政府應保護人民，如今卻宣稱台菲海上爭議已經減少，但實際情況並非如此，而是漁民認為沒有政府支持，為了自身安全只能退出原本可以作業的海域。

她表示，台灣股市及高科技產業表現亮眼值得肯定，但多數民眾未必能分享這波紅利，農業、漁業、傳統產業、觀光服務業仍面臨壓力，政府不能只看見少數亮眼產業，應提出具體措施，照顧農漁民及基層勞工。

她也稱讚蘇清泉是土生土長屏東人，也是醫者有顆慈悲的心，在民進黨長期執政下，屏東看不見機會，他才堅持站出來參選。也呼籲鄉親用選票支持蘇清泉，也支持自己故鄉。

對於台方贈艦菲律賓決定，中華戰略學會研究員趙興鵬也投書本報系聯合報表示，贈艦表面上是與菲律賓「套關係、拉交情」，增加菲國海巡實力，實際目的可能是消耗中國大陸海警戰力、牽制中方在台灣東部外海的警巡，以降低台灣海巡壓力；但他認為，此舉帶來的後果可能遠超預期，甚至「賠了夫人還折兵」。

他指出，台菲經濟海域至今尚未完成劃界，仍存在200海里的爭議；過去菲律賓海巡曾涉及「廣大興28號」事件，造成台籍船長中彈身亡，另有台灣漁船遭扣押、罰款及漁民入獄等情況，影響南部漁民生計。在此情況下，趙興鵬認為，贈予菲律賓海巡艦艇，恐等同「一面給菲律賓遞槍」，反而傷及台灣漁民權益。

對於南海問題，他表示，中業島為南沙群島島礁，菲律賓自1971年占領至今；若台灣贈艦予菲律賓，在他看來，可能被視為忽視領土問題，甚至形成對菲讓步的訊號。

趙興鵬並認為，賴政府希望串聯日本、菲律賓，維持第一島鏈防務，但若美國逐漸退出第一島鏈，台日菲三方能否承擔由此產生的防務負荷，仍有疑問。他以越戰撤軍、阿富汗撤退及美國未派軍介入烏克蘭戰場為例，認為美國基於自身利益調整對外政策並非沒有前例，因此「靠美國絕不是買了一張保單」。

他最後表示，依上述邏輯，金門艦贈菲不僅未必有助於島鏈合作或阻止北京武力犯台，也未必能換來菲律賓好感。他認為，台灣若要另闢蹊徑，「南下找菲律賓」可能找錯方向，「向西看」才是務實作法；兩岸溝通也不必如此算計。