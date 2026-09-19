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名古屋亞運開村 台運動部長李洋遭阻入場 日媒：組委會與OCA協調不周

台灣新聞組／台北19日電
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中華代表團18日參與名古屋亞運選手村開村歡迎儀式，運動部部長李洋（前左四）一度遭...
中華代表團18日參與名古屋亞運選手村開村歡迎儀式，運動部部長李洋（前左四）一度遭亞奧會拒絕入場，經過交涉，一個半小時後完成升旗儀式。(記者陳正興／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

名古屋亞運開村儀式因李洋一度被阻入場而延誤，台方抗議後恢復舉行；日媒則指事件主因是組委會與OCA協調不周。

名古屋亞運今晚開幕，中華代表團昨天參與選手村開村歡迎儀式，卻發生插曲，運動部部長李洋一度遭亞奧會拒絕入場，經過台方強烈抗議後，討回應有權利。活動延後一個半小時再重新舉行，李洋率代表團成員完成升旗儀式。日媒報導，亞運組委會現場負責人稱，是組委會和亞洲奧林匹克理事會（OCA）未協調好，才延後舉行。

原訂昨天當地時間下午一點半開始的開村儀式，中華代表團與北韓、印度、巴勒斯坦、東帝汶、葉門等六個代表團一同進行，典禮先是無故延後開始，待各隊都入場後，又經20分鐘等待，六支代表團人員突然全數離場，典禮無故中止，現場一片錯愕。

據傳，突發事故是因亞運組委會收到亞奧會的指示，告知李洋不得出席活動，又對該「指示」未能提出相關證明，台灣代表團據理力爭後，典禮於下午3點重新展開，由李洋帶領台灣代表團共14名成員參與升旗儀式。

中華代表團副總領隊陳士魁說明，在這次入村儀式前，中華奧會依照往例，將參與的名單在規定時間內交給組委會，不料卻突收到組委會通知，有一些「意見」希望台方配合；台方則要求組委會和亞奧會遵從奧林匹克的精神，「讓我們平等、有尊嚴地參加所有活動。」

李洋隨後發聲，在保有一定的權利之下，希望能參與更多的國際外交，不希望受到任何政治打壓，「希望能完成我們的權利，一切都是完成在我們有理、有憑有據的部分，最後經過溝通，也完成開村典禮」。

行政院發言人李慧芝表示，李洋依規定完成申請程序，理應依規定正常進入選手村，卻遭受不合理打壓。閣揆卓榮泰已在第一時間致電李洋和中華奧會主席蔡家福，行政院將全力支持代表團，也呼籲各方應該維護公平、正常的競技環境。

日媒報導，組委會起初僅表示，典禮因「出了一點問題」而延誤，原訂協調15分鐘後恢復舉行，實際卻遲至一個半小時才恢復活動，也未說明原因。典禮即將重新開始前，一名組委會人員才出面說明，主要是組委會與OCA之間協調不周，導致OCA會議時間較預期長，使活動延後舉行，並為此致歉。

精華 FAQ

  • 李洋原本要出席中華代表團的選手村開村歡迎儀式，卻一度被亞奧會拒絕入場。經台方強烈抗議後，活動才重新恢復，李洋也順利參與升旗。

  • 中華代表團據理力爭，要求組委會與亞奧會遵守奧林匹克精神，讓台灣平等、有尊嚴地參加活動。最後雙方溝通後，典禮延後重啟並完成開村儀式。

  • 日媒引述現場負責人說法指出，活動延後並非單純針對台灣，而是組委會與OCA之間協調不周，導致OCA會議時間超出預期，才使典禮延後舉行。

巴勒斯坦 李洋

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