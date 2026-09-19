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5友邦致函聯國 籲正視台灣參與 「排除不利於對話」

記者劉梓祁／紐約19日電
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台友邦駐聯合國代表聯名致函古特雷斯，籲接納台灣參與聯合國體系；左起為馬紹爾群島駐...
台友邦駐聯合國代表聯名致函古特雷斯，籲接納台灣參與聯合國體系；左起為馬紹爾群島駐聯合國常任代表John Silk、貝里斯駐聯合國常任代表Janine Coye-Felson、聖文森駐聯合國常任代表Vynnette Frederick和帛琉駐聯合國常任代表Ilana Seid。(記者劉梓祁／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

台灣5個邦交國聯名致函聯合國秘書長，呼籲正視台灣參與國際組織的需求，並主張2758號決議不應被用來排除台灣。

第81屆聯合國大會總辯論將於22日在紐約舉行，台灣五個邦交國駐聯合國常任代表18日前往聯合國總部，聯名致函聯合國秘書長古特雷斯(António Guterres)，呼籲聯合國尋求適當方式接納台灣參與。帛琉駐聯合國常任代表Ilana Seid受訪時表示，聯大第2758號決議遭到「錯誤詮釋」，並稱台灣遭排除不利於對話及降低台海緊張局勢。

參與遞函的包括帛琉駐聯合國常任代表Seid、聖露西亞駐聯合國常任代表Menissa Rambally、馬紹爾群島駐聯合國常任代表John Silk、貝里斯駐聯合國常任代表Janine Coye-Felson，以及聖文森及格瑞那丁駐聯合國常任代表Vynnette Frederick。聯名函送交聯合國秘書處後，由古特雷斯的幕僚長Rattray(Courtenay Rattray)代表接受。

根據聯合國，第81屆聯大總辯論將於9月22日至26日舉行，並於28日結束，各國元首、政府首腦及高階代表將在紐約聯合國總部發言。

駐紐約台北經濟文化辦事處表示，台灣友邦在聯名函中提出三項主要訴求，包括主張聯大第2758號決議並未排除台灣有意義參與聯合國體系，要求聯合國尋求適當參與方式；肯定台灣維持台海現狀及和平穩定的努力；並呼籲聯合國依「聯合國憲章」禁止使用武力及和平解決爭端的原則，與會員國共同避免衝突。

Seid在遞函後對本報記者表示，聯合國憲章以「我們人民」(We the Peoples)開篇，聯合國應讓所有人民都有參與空間。她說，在台海緊張局勢升高之際，更需要透過聯合國等國際機構促進對話，「對話可以幫助防止衝突」，而將台灣排除在外並無助於各方交流。她也以台灣護照持有人無法進入聯合國參觀為例，認為聯合國應採取更具包容性的做法。

被問及聯大第2758號決議時，Seid表示，台灣邦交國認為該決議遭到錯誤詮釋，決議本身沒有提及台灣，卻被用來排除台灣參與聯合國。她並稱，台灣邦交國在聯合國內面臨來自中國的壓力，包括北京試圖在部分文件中納入「一中原則」或「一中政策」相關文字；她表示，台灣邦交國會在協商時表明並不接受相關表述。

馬紹爾群島常任代表Silk則表示，這是他在近三年任內第三度參與向聯合國秘書長辦公室遞交相關信函。他稱，在當前區域安全情勢下，台灣參與議題更加重要，聯合國應採取更具包容性的態度。他表示，台灣「有很多可以貢獻」，馬紹爾群島政府也將繼續在聯合國支持台灣參與相關議題。

駐紐約台北經文處處長李志強則代表台灣政府感謝友邦再次採取行動支持台灣參與聯合國，並表示台灣希望在聯合國永續發展目標(SDGs)等議題上作出貢獻。

聯大第2758號決議於1971年10月25日通過，決議原文恢復中華人民共和國在聯合國的一切權利，承認中華人民共和國政府代表為「中國在聯合國的唯一合法代表」，並將「蔣介石的代表」逐出聯合國及其相關組織；決議文字本身未出現「台灣」一詞。

然而，中國外交部則在2025年發布的2758號決議立場文件主張，該決議已從政治、法律及程序上解決「包括台灣在內全中國」在聯合國的代表權問題，並稱決議確認及體現「一個中國原則」，反對以該決議未直接提及台灣為由主張台灣可另行參與聯合國。

精華 FAQ

  • 參與遞函的共有5國，包括帛琉、聖露西亞、馬紹爾群島、貝里斯，以及聖文森及格瑞那丁的駐聯合國常任代表。聯名函由古特雷斯幕僚長代表接受。

  • 友邦認為，2758號決議原文並未提到台灣，卻被外界錯誤詮釋成排除台灣參與聯合國的依據，因此要求聯合國尋求適當方式，讓台灣能有意義地參與體系。

  • 他們希望聯合國以包容和對話為原則，肯定台灣維持台海現狀的努力，並依憲章避免使用武力、和平解決爭端，同時讓台灣在SDGs等議題上貢獻專長。

聯合國

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