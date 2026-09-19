Anduril創辦人：自由是台灣最強武器 應轉化為國防韌性

美國國防科技公司Anduril創辦人拉奇19日在台北出席2026總統府全社會防衛韌性國際論壇。(路透)

美國國防科技公司Anduril（安杜里爾）創辦人拉奇（Palmer Luckey）今天表示，自由是台灣最強大的武器，中共 可以偷竊美國技術，但無法複製讓人可以自由發揮、創造的國家，台灣須將這些優勢轉化為國防韌性。

2026總統府全社會防衛韌性國際論壇今天在台北君悅酒店舉行，拉奇應邀發表專題演說。

拉奇表示，外界通常認為台灣捍衛的是自由（freedom），但自由才是台灣最強大的武器，而台灣目前還沒有充分發揮其威力，中共支持中國企業盜取美國技術，但無法複製一個可以自由發揮、實驗、提問以及無須許可就能行動的國家，而他之所以能如此成功，就是受惠於美國的自由與優勢。

拉奇說，台灣也有一樣的優勢，但問題在於如何將優勢不只轉為經濟韌性，也轉為國防韌性，並改變北京估算對台作戰的思考。

針對作戰韌性，拉奇指出，台灣已具備防衛能力所需的技術，不需要等待「神奇武器」出現，在消費性、工業性質的領域已是領先地位，只需要應用於國防領域，改變無人載具的運用方式，才能真正改變中共的行動節奏，例如運用貨櫃式飛彈、無人艇等。

至於產業韌性，拉奇表示，台灣已能生產半導體、工具機、先進複合材料等難度極高的產品，幾乎能夠成為國防工業基礎的零件，但僅靠台灣國內的需求是無法建立起完善的國防工業基礎。

拉奇舉例，台灣已經生產出全世界最好的空氣軟槍（airsoft gun），連日本市場都遍布台灣製空氣軟槍，但台灣也錯失了商業良機，他呼籲不要只賣空氣軟槍，更要生產真槍，販售給與台灣具有共同信念的國家；台灣要成為強大國防出口國，讓這些國家在國防依賴台灣，如同依賴台積電一樣。

對於民主韌性，拉奇說，美國公司無法為台灣打造，自由堡壘需要強而有力的內在，美國企業可以協助打造堅強的外殼，但只有內部有堅固的支撐才能發揮作用，「嚇阻」不能只建立在讓北京相信登陸台灣在軍事上不可能成功，而是即便登陸成功，對抗將延續數日、數月、數年，所以台灣要讓北京認知，攻台代價高昂到不值得。

拉奇表示，美台內部都面臨政治分歧，也有很多爭論，但這種討論在習近平統治下的中國不會出現，中共花非常多時間思考如何不戰而勝，因為中國太害怕戰爭的代價。

拉奇表示，總統賴清德曾說過「沒有任何其他國家比我們更有決心來守護台灣的未來」，所有歷史上成功的國家都是如此，外人無法從海外拯救一個國家，即便真心想這麼做，美國已經屢次犯下這個錯誤，而台灣這座自由堡壘（fortress of freedom）能屹立不倒的唯一途徑，就是台灣能夠決定自己想成為什麼樣的國家，並且依此建設。