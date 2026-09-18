川普擬親接機習近平 綠委：美中競爭大於合作結構未變

民進黨立委陳冠廷表示，下周川習會登場，包括習近平抵達美國後川普可能接機，或美國可能針對中國產能過剩相關關稅有所宣布，這些都可能是外交禮貌、外交禮儀性質上的做法。（本報資料照片）

中國國家主席習近平 預計下周訪美，美國官員向法新社證實，川普 總統將給予習近平一項殊榮，川普將親自為習近平接機。對此，民進黨立委陳冠廷表示，相關安排屬外交禮貌及禮儀性質，美中之間「競爭還是大於合作」，根本性的結構並未改變。

陳冠廷表示，下周川習會 登場，美國與中國希望在這樣的場合有正常互動，包括習近平抵達美國後川普可能接機，或美國可能針對中國產能過剩相關關稅有所宣布，這些都可能是外交禮貌、外交禮儀性質上的做法。

據外電報導，美國官員證實，川普將親自前往機場迎接習近平；雙方也正就部分關稅調降等經貿議題討論。

不過，陳冠廷指出，根本的概念仍是一樣，「中美之間現在是競爭大於合作」，不論人工智慧、伊朗、整體地緣政治等，都會是兩國競爭面臨的議題，這次峰會也可能觸及相關問題。

陳冠廷表示，不論目前外交禮儀上有什麼樣的調整，美中之間「根本性的結構還是沒有改變」。對台灣來說，必須思考的是如何在這個結構中，選擇對台灣最有利益的做法。

陳冠廷指出，現階段無論半導體合作或人工智慧合作，台灣與美國雙方關係都是互補、互利的狀況，因此不用過度擔心美中之間的討論會徹底影響台灣利益，「因為關鍵上面的結構還是一樣，還是沒有改變的。」