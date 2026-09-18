我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

炒作AI末日論是場算計？「大賣空」艾斯曼揭AI巨擘真正用意

北韓金與正批美軍演 揚言將採取「更具攻擊性」回應

川普擬親接機習近平 綠委：美中競爭大於合作結構未變

記者張曼蘋／台北18日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
民進黨立委陳冠廷表示，下周川習會登場，包括習近平抵達美國後川普可能接機，或美國可...
民進黨立委陳冠廷表示，下周川習會登場，包括習近平抵達美國後川普可能接機，或美國可能針對中國產能過剩相關關稅有所宣布，這些都可能是外交禮貌、外交禮儀性質上的做法。（本報資料照片）

中國國家主席習近平預計下周訪美，美國官員向法新社證實，川普總統將給予習近平一項殊榮，川普將親自為習近平接機。對此，民進黨立委陳冠廷表示，相關安排屬外交禮貌及禮儀性質，美中之間「競爭還是大於合作」，根本性的結構並未改變。

陳冠廷表示，下周川習會登場，美國與中國希望在這樣的場合有正常互動，包括習近平抵達美國後川普可能接機，或美國可能針對中國產能過剩相關關稅有所宣布，這些都可能是外交禮貌、外交禮儀性質上的做法。

據外電報導，美國官員證實，川普將親自前往機場迎接習近平；雙方也正就部分關稅調降等經貿議題討論。

不過，陳冠廷指出，根本的概念仍是一樣，「中美之間現在是競爭大於合作」，不論人工智慧、伊朗、整體地緣政治等，都會是兩國競爭面臨的議題，這次峰會也可能觸及相關問題。

陳冠廷表示，不論目前外交禮儀上有什麼樣的調整，美中之間「根本性的結構還是沒有改變」。對台灣來說，必須思考的是如何在這個結構中，選擇對台灣最有利益的做法。

陳冠廷指出，現階段無論半導體合作或人工智慧合作，台灣與美國雙方關係都是互補、互利的狀況，因此不用過度擔心美中之間的討論會徹底影響台灣利益，「因為關鍵上面的結構還是一樣，還是沒有改變的。」

精華 FAQ

  • 陳冠廷認為，這類安排主要屬於外交禮貌與禮儀性質，代表雙方希望在峰會前維持正常互動，並不意味美中關係出現根本性轉變。

  • 他指出，美中之間目前仍是競爭大於合作，無論人工智慧、伊朗或地緣政治等議題，都會持續成為雙方競爭與角力的焦點。

  • 陳冠廷表示，台灣應思考如何在美中競爭結構中選擇最有利的做法；由於台美在半導體與AI合作上具互補性，台灣利益不必過度悲觀。

習近平 川普 川習會

上一則

台男不會日文竟在日當詐騙車手 被捕坦承：不是好工作

延伸閱讀

傳川普將親接機習近平 藍委憂台警訊：美中恐有大交易

傳川普將親接機習近平 藍委憂台警訊：美中恐有大交易
美中短期降溫難改長期競爭 學者：對台軍售讓步空間更低

美中短期降溫難改長期競爭 學者：對台軍售讓步空間更低
美官員證實：習近平下周訪美川普將親自接機

美官員證實：習近平下周訪美川普將親自接機
川習會將登場 日爭取高市先見川普 憂他拿對台立場換經貿

川習會將登場 日爭取高市先見川普 憂他拿對台立場換經貿

熱門新聞

溫姓女子加入詐欺集團當車手，彰化地方法院依犯三人以上共同詐欺取財罪，5罪，判處溫女應執行有期徒刑2年4月。記者簡慧珍／攝影

肖戰赴台旅遊被警扣留？台中女粉絲付款16萬救人

2026-09-11 19:13
每年一到中秋節，蛋黃酥討論的議題紛紛出現，大家都在評比和尋找最好吃、價格最親民的店家。 (示意圖／AI生成)

他給這家蛋黃酥9分高分「剩下1分怕他太驕傲」 老饕點頭：完勝不二家

2026-09-10 19:38
立委高金素梅前助理張俊傑棄保潛逃遭通緝。（本報資料照片）

高金素梅助理逃亡「黑白配」 向計程車司機借手機閃避通聯

2026-09-10 19:58
蔣友柏（左）與林姮怡當年抱著女兒合影。（本報系資料照）

蔣友柏再婚倒數 前妻林姮怡背景被翻出 千金嫁蔣家斷星途

2026-09-12 17:00
妞妞(右)在「台灣FRC研討會」侃侃而談。(摘自Instagram@4253raidzero_frc)

郭台銘17歲愛女妞妞展大將之風 主持機器人論壇台風穩健

2026-09-09 20:09
台中市長盧秀燕在今年天下雜誌縣市長滿意度調查中排在六都最後、全國倒數第二。市府表示，每項調查都是參考，市府虛心接受。(本報系資料照)

天下雜誌2026縣市長滿意度 盧秀燕6都墊底

2026-09-15 09:20

超人氣

更多 >
用三年氣炸鍋退貨好市多 她鼓勵「最大利用會員資格」

用三年氣炸鍋退貨好市多 她鼓勵「最大利用會員資格」
風吹樹葉落鄰居家 華人被舉報才知HOA「管超寬」

風吹樹葉落鄰居家 華人被舉報才知HOA「管超寬」
小心被扒手盯上「自助旅行6習慣」一看就知道你是觀光客

小心被扒手盯上「自助旅行6習慣」一看就知道你是觀光客
近十年450萬人從美墨邊境入境 中國移民多落腳紐約洛杉磯

近十年450萬人從美墨邊境入境 中國移民多落腳紐約洛杉磯
澳洲將禁留學生配偶及子女陪讀

澳洲將禁留學生配偶及子女陪讀