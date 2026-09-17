伊戰讓中國躍新能源強權 外國斷油恐難嚇阻北京對台動手

解放軍儀隊2025年11月20日在北京天安門廣場參加升旗典禮。（路透）

紐約時報17日報導，美伊戰爭揭示一項幾乎沒有人預料到的重要教訓：長期容易受到石油 供應衝擊的中國，透過大量囤油、擴充煉油產能，以及投資煤炭與其他替代能源，成功把這項弱點轉化為意想不到的地緣政治力量。

傳統上，全球能源產業的大部分籌碼掌握在沙烏地阿拉伯 和美國等石油生產國手中，而非中國這類石油進口國。不過，中國也是全球最大的煉油國之一，石油進口量大於產量，加上採購規模龐大，中共 政府又能施加民主國家決策者所不具備的控制力，因此對原油市場擁有獨特影響力。

海關數據顯示，中國龐大的石油儲備和煉油能力，加上能以多種能源維持經濟運作，使中國在美伊戰爭爆發後的前6個月，石油採購量較前一年同期大減23%。其他高度依賴中東原油的國家缺乏這些選項，只能減少能源使用量，或支付更高價格。

高盛分析師最近指出，中國往往能降低油價波動，去年大量囤油時推高價格，美伊戰爭爆發後停止囤油，則有助壓低油價。中國今年石油進口量大幅下降，主要反映兩項變化：不再囤油並開始動用部分儲備，以及煉油廠大幅減少將原油煉成汽油、柴油和其他燃料。

部分原因是中國石油需求明顯轉弱。電動車目前約占中國道路上乘用車的14%，中國也擁有健全的高速鐵路系統，並具備其他國家普遍不具備的能力，可以煤炭而非石油製造化學品。

由於北京公開資訊有限，中國究竟如何組合運用各種手段大幅降低石油進口，一直是外界爭論焦點；而中國能夠大幅縮減石油進口，也令石油業幾乎所有人都大感意外。這也是伊朗嚴重限制船隻通過荷莫茲海峽後，油價未如業界原先預期般大幅上漲的重要原因。

此外，中國也嚴格限制航空燃油、汽油和柴油等精煉燃料出口，對鄰國的供應也遭切斷，一方面保存國內供應，另一方面懲罰外交政策立場與中國相左的國家。近幾個月的行動顯示，北京很可能不會避諱把能源當成政治工具。

哥倫比亞大學全球能源政策中心資深研究學者鄧麗嘉（Erica Downs）說：「這是一股沒有人認為中國擁有的力量。接下來很值得觀察的是，中國會如何運用這股新獲得的力量？」

美國總統川普與中國國家主席習近平預定下周在白宮舉行會晤，或許會提供一些線索。中國已在太陽能板、電池和電動車領域占據主導地位，如今看來在整個能源版圖上也擁有無可匹敵的地位。美國前官員表示，外國勢力限制中國取得石油的威脅，或許已不足以嚇阻北京領導人採取入侵或封鎖台灣等激進行動。

曾在拜登政府處理中國事務的白宮與國務院前官員葛維茲（Julian Gewirtz）說：「如果他們開始認為，中國在這個領域的脆弱程度可能低於自己和許多人先前的評估，這將意味著影響中國制定全球戰略的一項關鍵因素，發生了深刻而重要的轉變。」