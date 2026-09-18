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張榮恭訪日 石破茂盼會鄭麗文

記者屈彥辰／台北18日電
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國民黨副主席張榮恭（圖左）訪問日本，於16日分別拜會眾議員、前首相石破茂（圖右）...
國民黨副主席張榮恭（圖左）訪問日本，於16日分別拜會眾議員、前首相石破茂（圖右），參議員、日本奧林匹克委員會會長橋本聖子，眾議員平沼正二郎、前眾議員青山大人等。（圖／國民黨文傳會提供）

國民黨副主席張榮恭訪問日本，於16日分別拜會眾議員、前首相石破茂，參議員、日本奧林匹克委員會會長橋本聖子，眾議員平沼正二郎、前眾議員青山大人等。張榮恭說，依憲法「九二共識、反對台獨」以緩和兩岸，促成「台灣無事、日本無事」，以安鄰邦，雙方亦就體育、青年交流及地方選舉深入對話，獲正面回應。

張榮恭在所有場合都強調，台灣有責任改善兩岸關係，維護台海和平穩定。他說明國民黨主席鄭麗文兩岸路線的目標，就是促成「台灣無事、日本就無事」，不要給日本等鄰邦帶來麻煩，這才是台灣對待外國朋友最正確的方式。日方人士回應非常積極正面。雙方圍繞兩岸關係、中日關係，以及台日在體育、青年等相關議題的合作，進行了坦率對話，同意加強往來、擴大接觸。

張榮恭在與石破茂會談時表示，國民黨主張用「九二共識、反對台獨」的立場來改善兩岸關係，這是根據中華民國憲法。國民黨認為台日關係很重要，真正的友誼是讓朋友安心，台灣就應該要有方法緩和兩岸關係。

張榮恭向日方人士說明了4月間中國國民黨主席鄭麗文訪問大陸的意義，目的是促成「台灣無事」，日本就不會有事。他特別轉達了鄭麗文對石破茂的問候。

石破茂在會談時回顧了和蔣經國、李登輝等國民黨領導人交往的歷史，表示日方應對國民黨根據中華民國憲法所提出的兩岸立場有更多的理解，希望能和國民黨持續交換意見。石破茂說，他看過鄭麗文訪問大陸時的相關報導和談話，希望有機會能和鄭主席會面交流。

張榮恭在與橋本聖子會談時表示，台灣、日本和大陸幾方的關係較為複雜，體育交流是最好的切入點。他表示，台灣到北海道的遊客很多，北海道也是台灣從事雪地活動的選手很好的訓練場地。他祝福日本主辦的第20屆亞運會圓滿成功，期盼台灣和日本的選手都能夠有良好表現。

橋本聖子在會談時表示，以其運動員出身的背景來看，台日雙邊互動有很多面向可以運用，尤其是運動界。橋本也表達對台灣的自行車產業的重視。

張榮恭在與自民黨青年局長平沼正二郎、立憲民主黨青年局前局長青山大人會面時，基於他們長期負責青年事務及投入台日交流的背景，雙方就青年交流事務、台日地方選舉等議題充分交換意見。日方人士都說，願意多接觸台灣各方看法，這對推動台日關係和台海和平都很有助益。

張榮恭也與日本學界、出版界及媒體人士會面餐敘，就相關議題交換意見。將持續與日方人士會面。

精華 FAQ

  • 他在多場會談中強調，國民黨主張以九二共識、反對台獨來改善兩岸關係，並依中華民國憲法推動台海和平穩定，讓台灣與日本都能避免受兩岸緊張影響。

  • 石破茂回顧與蔣經國、李登輝等國民黨領導人的交往經驗，表示希望日方更理解國民黨的兩岸立場，也盼持續交換意見，並期待有機會與鄭麗文會面。

  • 除兩岸議題外，雙方也討論台日體育合作、青年交流、地方選舉與台灣自行車產業等議題，並提到北海道可作為台灣選手的雪地訓練場地，氣氛正面。

鄭麗文 石破茂 日本

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